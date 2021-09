Ngư dân Phước Hải "mở biển" sau 2 tháng nằm bờ

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở cửa cảng cá Để chuẩn bị chu đáo và an toàn để một số cảng cá hoạt động trở lại, sáng 18/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra về điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, y tế và điều kiện để đáp ứng 3 tại chỗ tại các cảng cá Lộc An, cảng HTX Dịch vụ khai thác thủy sản Lộc An (huyện Đất Đỏ); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội – Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Ban Quản lý cảng cá, lãnh đạo địa phương phối hợp Sở NN-PTNT xây dựng lại phương án phòng chống dịch cụ thể, điều kiện sinh hoạt, y tế khi thực hiện 3 tại chỗ, đặc biệt là đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và vệ sinh môi trường. Trong cuộc họp sáng 19/9 do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, Sở NN-PTNT, các địa phương như huyện Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu đã trình bày phương án cho việc mở cửa để một số hoạt động đánh bắt được trở lại. Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã thống nhất phương án của huyện Xuyên Mộc đề xuất. Đồng thời giao cho Sở NN-PTNT, lực lượng Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ UBND huyện Xuyên Mộc, tăng cường tuần tra, xử lý việc chấp hành của ngư dân khi hoạt động đánh bắt gần bờ.