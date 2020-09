11 năm liên tục vận hành an toàn

Tin từ Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cho biết: Ngày 15/9, giàn khoan tự nâng PV Drilling II của đơn vị đã chinh phục cột mốc 11 năm liên tiếp vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero LTI) được công nhận bởi Hiệp hội các nhà thầu khoan dầu khí quốc tế (IADC).

Đây là một kỷ lục mang tầm cỡ quốc tế mà PV Drilling II là giàn khoan thứ hai của PV Drilling đạt được. Trong 11 năm hoạt động, giàn PV Drilling II đã liên tục hoạt động an toàn và đạt hiệu quả cao, tạo được uy tín vững chắc trên thị trường khoan tại Việt Nam và Đông Nam Á với hơn 4,1 triệu giờ làm việc an toàn, ghi nhận hơn 100.000 thẻ quan sát an toàn, thực hiện chiến dịch khoan thành công cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước như KNOC, PCVL, Hoàng Long JOC, JVPC, PVEP, VSP, SapuraOMV, Petronas Carigali...

Hiện nay, PV Drilling II đang được bảo trì, bảo dưỡng sau khi kết thúc chiến dịch khoan với khách hàng Petronas Carigali tại Malaysia. Dự kiến, giàn khoan PVD Drilling II sẽ bắt đầu chiến dịch khoan cho khách hàng Vietsovpetro vào tháng 10/2020.

PHAN HÀ