Năm nền tảng Cloud "Make in Vietnam" phục vụ Chính phủ điện tử

Các nền tảng điện toán đám mây- Cloud “Make in Vietnam” của Viettel, VNPT VNG, CMC và VCCorp vừa được công bố tại hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, đã được Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đánh giá, xác nhận đáp ứng 153 tiêu chí (84 tiêu chí kỹ thuật và 69 tiêu chí an toàn thông tin) phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Viettel Cloud phục vụ ứng dụng cho các lĩnh vực như viễn thông, an toàn, an ninh mạng, công nghệ thông tin. Được xây dựng với quy mô tài nguyên hơn 17.000 server có năng lực lưu trữ trên 30.000 Terabyte dữ liệu, Nền tảng này hiện đang cung cấp cho hơn 14.500 khách hàng trên toàn quốc, dưới dạng Public Cloud và Private Cloud.

VNPT Cloud được thiết kế để có thể sử dụng nhiều hạ tầng Cloud với các công nghệ khác nhau, cung cấp tài nguyên cho khách hàng. Tài nguyên được cấp trên các hạ tầng Cloud khác nhau với các công nghệ ảo hóa và bảo đảm nhất quán các quy trình nghiệp vụ. Với tổng số 1.000 server có năng lực lưu trữ 10.000 Terabyte. VNPT Cloud hiện có khoảng 800 khách hàng tổ chức, DN đang sử dụng dịch vụ.

VNG Cloud được thiết lập nhằm cung cấp giải pháp cho nhiều ngành công nghiệp, có các sản phẩm, dịch vụ đi kèm để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng của DN. Hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực. Với tổng 5.350 server có năng lực lưu trữ: 12.100 Terabyte. Hiện VNG Cloud có khoảng 650 DN đang sử dụng dịch vụ.

Được thành lập từ năm 2007, VNG Cloud đã xây dựng 2 trung tâm dữ liệu (Data center) đặt tại Việt Nam với hơn 10.000 server trên cả nước. Các trung tâm dữ liệu của VNG Cloud luôn bảo đảm các quy định khắt khe về an toàn bảo mật với các chứng chỉ quốc tế và được thiết kế theo tiêu chuẩn Tier III, sẵn sàng đáp ứng các quy định an toàn thông tin.

CMC Cloud là mô hình điện toán đám mây đang cung cấp dịch vụ cho các khối Chính phủ, hành chính công, tài chính, thương mại điện tử… CMC Cloud gồm 278 server có năng lực lưu trữ 15.000 Terabyte. Nền tảng hiện có khoảng 6.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

BizFly Cloud của VNCorp gồm 15 dịch vụ đáp ứng hầu như toàn bộ các nhu cầu về hạ tầng trong một DN. Có tổng số 1.000 server với năng lực lưu trữ 20.000 Terabyte, hiện tại nền tảng BizFly Cloud có 1.200 khách hàng, trong đó có 800 khách hàng DN.

XUÂN NGUYỄN