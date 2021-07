Các DN du lịch đang hoạt động đã cài đặt Bluezone

Đó là thông tin phóng viên ghi nhận được khi đồng hành cùng đoàn công tác Sở Du lịch kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 2 ngày 6 và 7/7.

Chuyên viên Sở Du lịch (bên phải) hướng dẫn nhân viên khách sạn Kiều Anh cách cài đặt sử dụng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Quá trình kiểm tra ghi nhận, toàn tỉnh chỉ còn một số cơ sở lưu trú có khách dài ngày là hoạt động và một vài khách sạn 4-5 sao duy trì hoạt động để giữ hạng sao. Tất cả các cơ sở lưu trú đang hoạt động đều thực hiện chặt chẽ quy định phòng, chống dịch, tuân thủ "5K" trong phục vụ, niêm yết bảng QR Code khai báo y tế tại quầy lễ tân, lối ra vào, khu vực công cộng và yêu cầu nhân viên, khách lưu trú quét mã khai báo y tế hàng ngày.

Tuy nhiên, việc đăng ký ứng dụng (app) Điểm đến đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn/dangky, cập nhật thông tin phòng dịch hàng ngày và niêm yết QR Code “Du lịch Việt Nam an toàn” chưa được quan tâm. Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, app “Du lịch Việt Nam an toàn” được Tổng cục Du lịch ra mắt cuối tháng 5. Đây là công cụ hỗ trợ hữu ích giúp DN tự đánh giá các biện pháp và mức độ an toàn phòng dịch, phục vụ cho quảng bá kích cầu, thu hút du khách ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch khởi động trở lại.

“Theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở lưu trú để phục vụ công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Trong 2 tuần tới, Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh triển khai đến các huyện, thị, thành phố đồng loạt ra quân hướng dẫn, kêu gọi các DN, cơ sở kinh doanh đăng ký, cài đặt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” và các app khai báo y tế”, bà Trần Thị Thu Hiền cho biết.

Tin, ảnh: MINH HƯƠNG