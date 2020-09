Cùng siết tay kích cầu du lịch

“Cần lan tỏa thông điệp BR-VT an toàn, trong kích cầu du lịch phải kết nối chuỗi tham gia cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch”, đó là nhóm ý kiến chính được đề xuất tại cuộc họp bàn giải pháp thu hút khách trong bối cảnh dịch COVID-19 tiềm ẩn diễn biến phức tạp do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức ngày 17/9. Ngoài ra, các DN còn hiến nhiều kế khai thác tiềm năng biển, khí hậu ôn hòa quanh năm để phát triển du lịch Vũng Tàu cả ngày lẫn đêm, lâu dài, bền vững tại cuộc họp.

Từ trái qua: Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đồng chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thu hút khách du lịch.

TIẾP TỤC GIỮ HÌNH ẢNH AN TOÀN

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng VH-TT TP.Vũng Tàu cho biết, 8 tháng đầu năm, TP.Vũng Tàu tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc quản lý, lập lại trật tự. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Thành phố cũng không ngừng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, tôn tạo mảng xanh, giữ cho môi trường vệ sinh, cảnh quan sạch đẹp. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng có gắn thiết bị cảnh báo giông sét tại Bãi Sau, Bãi Trước đã góp phần giữ an toàn cho khách tắm biển, tạo thêm điểm vui chơi cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng khách du lịch đến TP.Vũng Tàu sụt giảm mạnh. Số lượng tour du lịch bị hủy lên đến 90%. Các DN du lịch cắt giảm lao động, giảm lương, trả lại mặt bằng thuê kinh doanh hoặc tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh khác để duy trì hoạt động. Cho đến nay phần lớn các cơ sở kinh doanh lĩnh vực du lịch chưa nhận hoặc chưa tiếp cận được sự hỗ trợ nhiều từ gói hỗ trợ của nhà nước. Ước tính 8 tháng đầu năm, TP.Vũng Tàu đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, giảm 70% so với cùng kỳ.

Các DN đề xuất TP.Vũng Tàu cần sớm quy hoạch các khu vực được khai thác dịch vụ đêm. Trong ảnh: Du khách dạo biển đêm trên Bãi Sau.

Dù du lịch gặp khó nhưng điều đáng khích lệ cho các DN là BR-VT kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong cộng đồng. Trải qua 2 đợt bùng phát dịch, BR-VT đã chứng minh sự an toàn khi không có bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Ý thức an toàn để du lịch được các DN, du khách, nhân dân chấp hành tốt với các biện pháp phòng dịch nghiêm túc, chặt chẽ.

Các DN chia sẻ, không tính đợt bùng phát dịch lần 1 giãn cách xã hội trên cả nước, ở đợt bùng phát dịch lần 2, so với các điểm du lịch biển như Nha Trang, Phú Quốc… BR-VT vẫn có một lượng khách nhất định di chuyển bằng ô tô, xe máy về nghỉ dưỡng, thư giãn. Thời điểm hiện tại các khách sạn ven biển vẫn có khách lưu trú vào dịp cuối tuần dù du lịch đã vào mùa thấp điểm. Bãi tắm, công viên, khu vui chơi giải trí cũng náo nhiệt hơn. Các DN du lịch mong muốn chính quyền tiếp tục tuyên truyền để cộng đồng nêu cao ý thức phòng dịch và “sống chung” với dịch an toàn. Các cơ sở kinh doanh du lịch cần chủ động thực hiện các tiêu chí an toàn, cam kết thực hiện đúng tiêu chí. Cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận cam kết, công bố danh sách cơ sở làm tốt quy trình phòng dịch kết hợp hậu kiểm quá trình thực hiện. “Trong lúc tâm lý du khách nói chung vẫn dè dặt du lịch, giữ và lan tỏa hình ảnh du lịch an toàn cực kỳ quan trọng để thu hút du khách về địa phương”, bà Nhật Linh, đại diện khách sạn Pullman nói.

KÍCH CẦU THEO CHUỖI

Trong phần thảo luận, các DN tập trung chia sẻ những mặt tích cực và chiến lược kích cầu cho giai đoạn tới. Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Hồ Mây Park cho rằng, việc kích cầu thị trường du lịch đợt 2 này rơi vào giai đoạn thấp điểm của du lịch nội địa, nhưng trong lúc Việt Nam thận trọng mở cửa đường bay quốc tế, khách nước ngoài chưa có thì đối tượng chính hướng tới vẫn là khách nội địa. Do đó, để thu hút được sự quan tâm của du khách, các sản phẩm kích cầu đòi hỏi phải hấp dẫn hơn giai đoạn trước rất nhiều. Hồ Mây Park tiếp tục giảm giá từ 10 đến 20% cho các đối tác lữ hành đã ký kết trong khuôn khổ liên kết các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Song song đó, tiếp tục duy tu cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan, làm mới sản phẩm và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.

Các DN cũng khen ngợi thái độ mạnh tay, nghiêm minh và công khai trong xử lý những vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của du lịch Vũng Tàu thời gian qua và đề xuất thành phố cần tập trung hơn nữa làm mới bộ mặt. Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc khách sạn Green, các điểm check in trên địa bàn nhiều nhưng nhỏ lẻ và đã có dấu hiệu “nhàm chán” với du khách. TP.Vũng Tàu cần quan tâm đầu tư nhiều điểm check in xứng tầm đáp ứng trào lưu selfie của số đông du khách, kết hợp quảng bá để lan tỏa rộng kích thích hứng thú đi du lịch của du khách. “Song song đó, thành phố cần phát động cuộc vận động từng người dân là một đại sứ du lịch qua nụ cười, sự niềm nở, phục vụ tận tâm, uy tín về giá bán dịch vụ… Những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy nhưng nếu tất cả mọi người tham gia vào chuỗi dịch vụ cung ứng dịch vụ làm được chắc chắn sẽ ghi điểm tốt khiến du khách hài lòng, ấn tượng và sẽ đến Vũng Tàu nhiều lần”, ông Linh nói.

Ngoài ra, một đề xuất được tất cả DN đồng lòng là kết nối các dịch vụ phục vụ du lịch thành chuỗi, công bố rộng rãi đến công chúng qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và phải đi đến tận những thị trường mục tiêu để quảng bá. Theo ông Phạm Bá Phúc, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch- Thương mại DIC, thị trường chính của du lịch BR-VT hiện vẫn tập trung ở khu vực Đông và Tây Nam bộ. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch nên khởi động lại chương trình kết nối tour, trao đổi sản phẩm với các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Bên cạnh đó, cần kết nối chuỗi cung ứng dịch vụ cho khách du lịch tạo thành một chương trình kích cầu tổng thể. “Tôi đề nghị Sở Du lịch, lãnh đạo TP.Vũng Tàu liên kết chuỗi dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, mua sắm, vận chuyển… thành các gói kích cầu. Vận động các DN kinh doanh các lĩnh vực trên cam kết mức giảm giá kèm chất lượng và tiến hành công bố chào bán đến các DN lữ hành, các thị trường mục tiêu”, ông Phúc nói.

Lắng nghe, ghi nhận đề xuất từ khối DN, trong phát biểu kết thúc hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu khẳng định, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng để mang đến sự an toàn, an tâm cho du khách. Thành phố cũng không ngừng đầu tư, tôn tạo mỹ quan đô thị, chăm chút các sự kiện, nghiên cứu thêm các điểm check in ấn tượng đáp ứng thị hiếu của số đông du khách. “TP.Vũng Tàu đã đầu tư nhiều công trình hướng đến khai thác lợi thế du lịch cả ngày và đêm như chiếu sáng Bãi Sau, Bãi Trước, khảo sát khu vực tổ chức chợ đêm và phố đi bộ… Tuy nhiên, để có những sản phẩm mới, độc đáo, cụ thể phải do DN thực hiện. Chính quyền thành phố luôn hoan nghênh ý tưởng mới, góp phần dựng xây thành phố và sẽ tạo điều kiện tối đa khung cơ chế, chính sách cơ bản cho DN thực hiện”, ông Thảnh nói.

Thái Lan, Campuchia đều có nhiều khu dịch vụ ẩm thực, mua sắm xuyên đêm hoành tráng, bài bản, luôn tấp nập khách. Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho chủ trương khai thác kinh tế đêm ở những địa bàn du lịch trọng điểm. Đại diện nhiều DN mong muốn TP.Vũng Tàu sớm quy hoạch các khu vực được phát triển dịch vụ về đêm. Ông Huỳnh Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Ngôi Sao Biển Sài Gòn, cho biết, trong các nghiên cứu của du lịch cả nước hiện mới chỉ khai thác được 30% dịch vụ du lịch trong khung giờ từ 6 giờ sáng đến 18 giờ, còn khoảng trống sau 18 giờ chưa được khai thác bài bản. Đây cũng là điều khách du lịch đến BR-VT thường than phiền. “Tại Phú Quốc, dự kiến tháng 12 này chúng tôi sẽ khánh thành chợ đêm thứ 2 ở phía bắc đảo mang tên Phú Quốc Grand World. Trong chợ đêm này chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ giải trí, thư giãn, ăn uống hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Chúng tôi rất mong thành phố sớm quy hoạch những khu vực có thể đầu tư phát triển dịch vụ đêm để nhà đầu tư quan tâm có thể đem đến những sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách”, ông Sơn nói.



Bài, ảnh: MINH HƯƠNG