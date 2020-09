9 tháng, lượng khách đến Côn Đảo giảm 26%

Theo Ban quản lý các KDL quốc gia Côn Đảo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu về phát triển du lịch huyện Côn Đảo trong 9 tháng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó tổng lượng khách giảm 26,03%, khách quốc tế giảm 46,98%, doanh thu du lịch giảm 22,21% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, trên địa bàn có 982 lượt lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch bị tạm ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19; 54 DN, hộ kinh doanh thiệt hại thuê mặt bằng do cách ly toàn xã hội trong tháng 4/2020 với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Du khách tham quan Bảo tàng Côn Đảo.

Hiện nay, thị trường khách nội địa đang phục hồi. Tuy nhiên, khách quốc tế vẫn sụt giảm mạnh do dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Việt Nam thận trọng mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Do đó, 3 tháng cuối năm, Ban quản lý các KDL Quốc gia Côn Đảo tiếp tục tập trung tuyên truyền phòng chống dịch trong tình hình mới; quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, phương tiện tàu cao tốc thu hút khách đến Côn Đảo; tổ chức ký cam kết hạn chế hát loa di động gây tiếng ồn, bán hàng rong, giữ gìn vệ sinh môi trường; thống kê cơ cấu khách, đề xuất giải pháp thu hút quảng bá đến thị trường khách mục tiêu…

ĐAN CHÂU