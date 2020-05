Giảm giá dịch vụ nhưng chất lượng không giảm

Giảm giá, tặng thêm dịch vụ, chăm sóc khách chu đáo hơn… là những hoạt động kích cầu đang được DN du lịch BR-VT triển khai. Thế nhưng, từng DN thôi chưa đủ, ngành du lịch cần phát động những đợt kích cầu rầm rộ theo thời điểm, mùa du lịch đặc thù của BR-VT với sự đồng hành từ truyền thông mới mong tạo được hiệu ứng tốt lúc này.

Truyền thông những hình ảnh đẹp về du lịch BR-VT trong thời điểm hiện nay để thu hút khách là rất cần thiết. Trong ảnh: Du khách vui chơi tại Bãi Sau.

GIẢM GIÁ KÍCH CẦU

Du lịch BR-VT đã trải qua mùa dịch ghi điểm tốt về độ an toàn tuyệt đối và công tác phòng dịch chặt chẽ. Điều này được cộng đồng du lịch thừa nhận. Thời điểm này, khi các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường, DN du lịch không vì thế mà chủ quan lơ là, ngược lại, tiêu chí an toàn vẫn được chú trọng bên cạnh hoạt động kinh doanh đón khách. Các cơ sở lưu trú, DN lữ hành, điểm tham quan tiếp tục duy trì các hướng dẫn về an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

Để kích cầu thu hút khách thời điểm này, tất cả các DN kinh doanh dịch vụ du lịch đều chung một chiến lược: giảm giá dịch vụ. Lướt qua website, facebook các DN du lịch không khó để thấy thông tin này. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch cũng đã bàn bạc và đi đến thống nhất kế hoạch truyền thông du lịch hậu dịch. Theo đó, ngành du lịch xác định tập trung đẩy mạnh khai thác khách nội địa từ TP. Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ và phía Bắc. Chiến lược thu hút khách từ các thị trường trên là tập trung truyền thông, quảng bá với tần suất từ 2 đến 5 lần/tuần thông tin du lịch BR-VT trên các kênh VTV, HTV, truyền hình Vĩnh Long, Đài BR-VT, các đầu báo có lượng phát hành cao, tạp chí du lịch, hàng không, báo điện tử, mạng xã hội... Nội dung quảng bá tập trung khẳng định BR-VT là điểm đến an toàn, giới thiệu các lễ hội, danh thắng, cơ sở dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp, sản phẩm mới, các gói kích cầu kết nối dịch vụ. Song song đó là hoạt động famtrip khảo sát sản phẩm, tuyến du lịch mới gia tăng trải nghiệm cho du khách có sự tham gia của các đơn vị lữ hành, truyền thông; mở các lớp bồi dưỡng văn minh giao tiếp, tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020. Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, kế hoạch trên đã được Sở Du lịch hoàn thiện gửi UBND tỉnh xin ý kiến phê duyệt.

Nguồn khách truyền thống của du lịch BR-VT là khách nội địa. Trong ảnh: Du khách đến Lan Rừng Resort Phước Hải.

LỰA CHỌN TRUYỀN THÔNG PHÙ HỢP, TIẾT KIỆM

Lâu nay du lịch BR-VT chủ yếu đón khách nội địa. Điều này thể hiện qua con số thống kê lượng khách về địa phương hàng năm, trong đó lượng khách du lịch luôn đạt trên 90%. Hiện nay, định hướng của Bộ VHTTDL là khuyến khích người dân đi du lịch, khám phá các điểm đến trong nước với chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Vì vậy, đây là yếu tố thuận lợi để ngành du lịch BR-VT hưởng ứng lời kêu gọi từ Bộ VHTTDL. Thế nhưng, trong việc kích cầu, truyền thông du lịch BR-VT giai đoạn này có nhiều điều cần bàn.

Thực tế hiện nay đang có một cuộc chạy đua kích cầu ở khối cơ sở lưu trú nên rất dễ dẫn đến sự rối loạn về giá và chất lượng dịch vụ. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, đại diện Công ty Du lịch Cao Niên (TP.Hồ Chí Minh), trong bối cảnh người dân trong nước vẫn e ngại du lịch, khách đoàn lớn chưa trở lại mà chủ yếu là nhóm nhỏ lẻ, gia đình, do đó, việc giảm giá phòng kích thích tiêu dùng là cần thiết. Thế nhưng, giảm giá phải tăng chất, cộng thêm giá trị cho du khách mới thật sự ý nghĩa, bởi nếu dịch vụ giá rẻ mà không chăm chút, cắt xén dịch vụ là không được. “BR-VT có hơn 1.000 cơ sở lưu trú từ bình dân, trung bình đến sang trọng, cao cấp. Ngành du lịch cần lựa chọn một số cơ sở mang tính đặc trưng, có chất lượng, bảo đảm tiêu chí an toàn theo hướng dẫn từ Bộ VHTTDL để kích cầu du lịch. Cơ sở tham gia kích cầu bán dịch vụ mức giá như nhau theo từng phân khúc, loại hạng sao. Dưới sự chủ trì của Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tổ chức sự kiện truyền thông để tạo hiệu ứng cho du lịch BR-VT”, ông Minh nói.

Ngoài ra, theo ông Minh, bên cạnh thu hút khách nội địa, địa phương cũng nên xây dựng chiến lược kích thích khách nội tỉnh với chủ đề “Người BR-VT đi du lịch BR-VT” cũng rất cần thiết trong lúc này.

Về cách truyền thông, hiện nay có rất nhiều kênh truyền thông để lựa chọn. Vấn đề là chọn kênh truyền thông tăng sức lan tỏa mà ít tốn kém chi phí cũng rất cần cân nhắc trong bối cảnh vừa thu hút khách vừa đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng dịch. Đại diện nhiều DN du lịch cho rằng, cách quảng bá nặng về giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch không còn phù hợp, xu hướng hiện nay là truyền tải hình ảnh đẹp, thông điệp ngắn gọn, càng ít câu chữ càng tốt. Nên kết hợp kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội để quảng bá. Trong đó, các kênh truyền thông chính thống sẽ đăng tải những thông điệp đẹp, chương trình kích cầu; hiệu đính những thông tin bất lợi cho du lịch. Bên cạnh đó, mạng xã hội với ưu thế chi phí rẻ, thu hút số đông người dùng sẽ sử dụng đăng tải những clip ngắn, bài viết kèm hình ảnh cảm nhận, điểm check in đẹp, món ăn ngon… Thời gian thực hiện trước mùa hè, trong mùa hè, trước lễ 2/9 để thu hút sự chú ý, kích thích du khách mong muốn trải nghiệm du lịch BR-VT.

Bài, ảnh: VĨNH CƠ