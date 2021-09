Bảo vệ vùng xanh, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội

Sáng 16/9, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh các tháng đầu năm; thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội…

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, trong thời gian qua, huyện đã nỗ lực vừa chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện có 6/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu ngân sách trên địa bàn là 316,33 tỷ đồng, đạt 104,16%, tăng 65,54% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ bị ảnh hưởng nặng bởi dịch, nhưng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, địa phương trong việc hỗ trợ quản lý thương mại, thúc đẩu hỗ trợ tiêu thụ nông sản, cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chống hành vi đầu cơ, găm hàng… do đó hoạt động thương mại trên địa bàn bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. CN-TTCN, KCN Đất Đỏ I đã hoàn thành kết cấu hạ tầng và thu hút được 42 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 37,11%; CNN chế biến thủy sản Lộc An hiện đã giao đất cho 14 cơ sở chế biến để lập thủ tục đất đai và đưa vào hoạt động…

Huyện Đất Đỏ chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ cho lao động tự do ở thị trấn Phước Hải.

Dự kiến tình hình dịch còn phức tạp, trong thời gian tới, huyện Đất Đỏ tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ của năm. Trong đó, tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ vùng xanh, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, bảo vệ thành quả chống dịch, phấn đấu tư nay đến cuối năm không để phát sinh ca nhiễm, đẩy mạnh đầu tư công, không để tỷ lệ giải ngân số vốn thấp hơn tổng số vốn được cấp, đẩy mạnh CCHC, thực hiện tốt công tác an sinh xà hội, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu DN.

Quang cảnh kỳ họp.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong tiêu thụ nông sản; bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu; xử lý ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU