Phòng, chống dịch - phát triển kinh tế và an dân

Đó là mục tiêu cốt lõi trong chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh BR-VT sau ngày 8/9 được ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông tin với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau cuộc họp với các địa phương.

● Phóng viên: BR-VT đã thực hiện 4 đợt giãn cách theo Chỉ thị 16, trong đó đợt gần nhất là từ ngày 26/8 đến 8/9. Ông đánh giá như thế nào về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày qua?

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Thời gian qua, tỉnh BR-VT đã tập trung toàn tâm, toàn lực cho công tác phòng, chống dịch. Khi phát hiện ca bệnh các lực lượng phòng, chống dịch đã tập trung thần tốc, không kể ngày đêm tiến hành truy vết để xác định rõ nguồn lây, người bị lây để xác định F0 đưa đi điều trị; các F1 được đưa đi cách ly và các F2, F3 quản lý theo quy định, đồng thời tiến hành khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. Để ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài, lực lượng tại các chốt trực đã kiểm soát chặt cửa ngõ ra vào tỉnh và các địa phương nhưng vẫn đảm bảo các phương tiện được phép lưu thông theo quy định, không bị ùn tắc.

Tỉnh cũng thường xuyên đánh giá, có cảnh báo, đồng thời giao địa phương tập trung quản lý chặt chẽ và tổ chức xét nghiệm định kỳ cho người dân tại các khu vực đông dân cư có nguy cơ nhiễm bệnh cao, khó kiểm soát như nhà trọ, cảng cá. Khi áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg, tỉnh đã tận dụng thời gian này tập trung nguồn lực lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho toàn dân, qua đó kịp thời phát hiện sớm F0 để đưa đi điều trị.

Từ ngày 26/8 đến ngày 8/9, tổng số ca nhiễm giảm 172 ca so với giai đoạn trước (từ ngày 11/8 đến 25/8) thời gian đầu số ca nhiễm theo chiều hướng đi ngang, bình quân khoảng 40 ca/ngày, những ngày gần đây còn khoảng 23 ca/ngày, phần lớn tại khu phong toả (50%). 3 huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Châu Đức không phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng. Riêng Côn Đảo đến nay chưa phát hiện ca nhiễm.

Dựa trên số liệu trên có thể thấy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm dần, tuy nhiên các ca F0 vẫn còn xuất hiện ở một vài nơi trong cộng đồng, nên tỉnh tiếp tục có biện pháp quyết liệt để xử lý triệt để trong thời gian sớm nhất.

● Như vậy, từ ngày 9/9, kế hoạch phòng, chống dịch sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- BR-VT được Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá là 1 trong 11 địa phương “đang tiếp tục lộ trình thực hiện để đạt các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh”. BCĐ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đều quyết tâm giữ vững các vùng xanh và chuyển hóa các vùng đỏ, cam, vàng; bám sát và không thay đổi mục tiêu đề ra đến ngày 8/9. Tuy nhiên, đối chiếu với Kế hoạch 446/KH-BCĐ, toàn tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra khi tăng 3 vùng đỏ và 4 vùng cam; 12 vùng vàng (so với kế hoạch).

Căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương, ngày 8/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp bàn, cùng các địa phương, sở, ngành phân tích, đánh giá rất kỹ tình hình tại các địa phương. Từ đó thống nhất phương án: kéo dài áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 14 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 9/9 đối với 4 đơn vị huyện, thị, thành phố (TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền). 3 huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường bắt đầu từ 00 giờ ngày 9/9 đến khi có thông báo mới. Riêng huyện Côn Đảo áp dụng theo Chỉ thị số 15 nhưng chưa cho phép các phương tiện vận tải, hành khách ra, vào huyện (trừ cung cấp nhu yếu phẩm…), khuyến cáo người dân không chủ quan, thực hiện nghiêm 5K.

Các phương án phòng, chống dịch phải bảo đảm thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu là: Phòng, chống dịch, phát triển kinh tế và an dân. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thắm Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ tặng quà cho bà Nguyễn Thị Gái (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Ảnh: MINH TÂM

● Thưa ông, vì sao việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch lại không thực hiện chung một hình thức tại tất cả các đơn vị hành chính? Cơ sở nào để tỉnh thực hiện theo 2 phương án như trên?

- Tất cả mọi quyết định trong công tác phòng chống dịch đều được BCĐ tỉnh cân nhắc, tính toán kỹ và linh hoạt dựa trên tình hình thực tế diễn biến dịch. Dù với biện pháp nào thì cũng hướng đến một mục đích chung là “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”. Các phương án đề ra đều phải bảo đảm thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu là: Phòng, chống dịch - phát triển kinh tế và an dân. Do đó, những địa bàn nào đã qua 14 ngày không phát sinh ca bệnh thì cần phải đưa cuộc sống của người dân dần trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, các địa phương vẫn phải bám sát chặt chẽ, không lơ là công tác phòng dịch. Với các địa phương đang có nguy cơ cao, việc áp dụng tiếp Chỉ thị 16 là cần thiết để nhanh chóng đưa các ca bệnh ra khỏi cộng đồng, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, dứt khoát không để tình trạng giãn cách không triệt để, kéo dài mà không đạt được mục tiêu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, gây bức xúc xã hội.

Qua đây, chúng tôi cũng mong người dân đồng lòng, chia sẻ để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sớm được kiểm soát, đạt hiệu quả cao nhất.

● Như ông đã nói, các phương án đề ra đều phải bảo đảm thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu là phòng, chống dịch - phát triển kinh tế và an dân. Các biện pháp để hỗ trợ người dân, DN sau ngày 8/9 sẽ được thực hiện như thế nào?

- Tỉnh cũng xây dựng phương án từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại KCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tạo điều kiện cao nhất an toàn để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu bảo đảm thông suốt; đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ phương tiện người tham gia trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, như bố trí điểm tập trung, tập kết phương tiện tại địa phương để kiểm soát chặc đội ngũ lái xe, người đi theo xe; đồng thời bố trí các điểm lưu trú tạm thời tại các địa phương không để lái xe từ vùng dịch về lưu trú tại nhà; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là tại các khu vực giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội.

● Xin cảm ơn ông!

QUANG VŨ

(Thực hiện)