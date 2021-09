Xây dựng kịch bản chống dịch, phục hồi kinh tế sau ngày 8/9

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch chiều 6/9. Các đại biểu dự họp đã phân tích, đánh giá nguyên nhân phát sinh ca bệnh cộng đồng; đề ra giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; tiến tới nới lỏng giãn cách, phục hồi kinh tế sau ngày 8/9.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: QUANG VINH

Còn nhiều hạn chế trong phòng, chống dịch

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn còn cao, nhất là các ca ghi nhận ngoài cộng đồng vừa qua tập trung vào các đối tượng có tần suất di chuyển cao và có sự giao lưu rộng rãi như: tài xế, nhân viên thu cước, người buôn bán…

Cuộc họp có sự tham gia ý kiến của đại diện các phường “điểm nóng” về dịch bệnh gần đây, khiến không khí trở nên sôi nổi. Lãnh đạo phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ) và phường Long Toàn (TP. Bà Rịa) bày tỏ lo lắng bởi phần lớn các ca bệnh cộng đồng phát hiện vừa qua đều không truy được nguồn lây. Còn lãnh đạo phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa) thì lo ngại khi trên địa bàn đã phát hiện 5 ca mắc COVID-19 lây từ phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) liên quan hoạt động vận chuyển, mua bán trứng. Do đó, lãnh đạo phường đề nghị BCĐ tỉnh có giải pháp kiểm soát chặt chẽ các xe vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo các địa phương cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như: chậm xử lý các trường hợp nghi nhiễm, nhất là những người trở về từ vùng có ổ dịch ở các tỉnh, thành phố nguy cơ cao; còn tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”; quản lý dân cư chưa tốt, chưa sâu sát địa bàn, dẫn đến công tác truy vết còn chậm, chưa triệt để.

Trong tuần qua, số F0 trung bình của tỉnh khoảng 36 ca/ngày, chủ yếu là các đối tượng có mối quan hệ rộng, di chuyển nhiều và liên quan đến các chợ đầu mối, điểm buôn bán đông người. Do đó, khi truy vết, cần thực hiện trên địa bàn rộng hơn nữa để không bỏ sót F0. Cùng với đó, cần rà soát để bảo đảm an toàn phòng dịch tại các DN thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”. Tại các vùng, khu vực chuẩn bị gỡ bỏ phong tỏa, phải đánh giá kỹ về nguy cơ để có phương án xử lý tiếp theo. Công tác truyền thông cần lưu ý tránh gây hoang mang, lo lắng cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch; động viên được tinh thần, thái độ tích cực cho đội ngũ này. (TS. Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn)

Đặc biệt lưu ý “nhóm di chuyển nhiều”

Tiếp tục cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bàn sâu một số nội dung, giải pháp về công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên thu phí truyền hình cáp SCTV có lịch trình tiếp xúc với nhiều khách hàng, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, qua sự việc này cho thấy nguy cơ lây nhiễm khi nhân viên các nhà cung cấp dịch vụ như: Internet, điện, nước, truyền hình… đến thu ngân tại nhà là rất cao. Do đó, tỉnh cần có chỉ đạo yêu cầu tất cả công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi hình thức thanh toán sang chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới, ngoài tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho toàn bộ người dân, tỉnh sẽ tập trung vào một số nhóm đối tượng cụ thể, như tuyên truyền cho tài xế, phụ xe bởi đây là những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho rằng, tài xế, phụ xe đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tỉnh đã có hướng dẫn về xử lý với các trường hợp này, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để. Các nhân viên làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phải thực hiện công tác phòng dịch kỹ lưỡng và quyết liệt để “bảo toàn lực lượng” cho cuộc chiến phòng, chống dịch dự báo vẫn còn dài.

Theo BCĐ tỉnh, từ 18 giờ ngày 5/9 đến 18 giờ ngày 6/9, BR-VT ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại TP. Vũng Tàu (2 ca ở phường Thắng Nhất, 3 ca ở phường Nguyễn An Ninh). Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 38 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 3.102 người. Số ca mắc từ ngày 28/6 đến nay là 3.633 ca. Tính đến ngày 6/9, toàn tỉnh đã có hơn 253 ngàn người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt tỷ lệ 30,75%), trong đó gần 35 ngàn người được tiêm đủ 2 mũi (đạt tỷ lệ 4,25%).

Sau ngày 8/9 sẽ có kịch bản mới

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh nhận định, biểu đồ số ca bệnh đang đi ngang, là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều ổ dịch mới xuất hiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phòng, chống dịch đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: Mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”. Do đó, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, đó là: giãn cách triệt để, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội; bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa; tập trung tuyên truyền vận động để người dân biết, dân tin, dân theo và dân làm. “Trong 5 nhiệm vụ này, nhiệm vụ lớn nhất là thực hiện nghiêm giãn cách “ai ở đâu ở đó”, từng bước mở rộng và giữ vững “vùng xanh”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ông Phạm Viết Thanh cho biết, sau ngày 8/9, trên cơ sở bản đồ dịch tễ, BCĐ tỉnh sẽ xây dựng kịch bản cho phòng, chống dịch; trong đó tập trung tổ chức phục hồi sản xuất nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. “Chính quyền các cấp cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đánh giá công tác phòng, chống dịch đến ngày 8/9 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian sau đó. Việc này phải được thực hiện chắc chắn, bài bản, chặt chẽ. Phải bảo vệ được các “vùng xanh”, đồng thời bảo đảm công tác sàng lọc, truy vết được thực hiện hiệu quả, thần tốc. Các huyện, thị, xã, thành phố cũng nhanh chóng đóng góp ý kiến cho phương án phòng, chống dịch sau mốc thời gian 8/9, đang được Trung tâm chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng”, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

MINH THIÊN - QUANG VINH