Các địa phương nỗ lực chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Ngày 4/9, Đoàn công tác của tỉnh do ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ an sinh xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về thực hiện một số chính sách an sinh xã hội của Chính phủ và của tỉnh tại xã Tân Hòa, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ và xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ An sinh xã hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Hòa, thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay địa phương đã chi hỗ trợ cho 1065 đối tượng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Phường Tân Phước đã chi hỗ trợ cho 1100 đối tượng với số tiền là 1,5 tỷ đồng và xã Suối Nghệ đã chi hỗ trợ cho 1441 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch, ông Lưu Tài Đoàn đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người dân trong các khu phong tỏa, lao động tự do mất việc làm, người thuê trọ; chú trọng bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm hiện có và tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

* Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh do ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ an sinh xã hội làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình an sinh xã hội xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa); TT. Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).

Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ an sinh xã hội khảo sát công tác an sinh xã hội tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Hưng, thực hiện Nghị quyết 68, tính đến ngày 4/9, xã đã hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho 1.872 đối tượng gặp khó khăn do COVID-19; trao 420 túi an sinh và 2.028 suất quà tương ứng hơn 285 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách. TT. Đất Đỏ đã hỗ trợ cho 225 hộ kinh doanh; 3.478 người lao động với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống dịch, chăm lo an sinh xã hội, Đoàn công tác cũng đề nghị các địa phương cần bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và lập kế hoạch để ứng phó nếu tiếp tục giãn cách.

MỸ LƯƠNG - NHUNG HOA