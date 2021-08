Tận dụng tối đa thời gian, ứng phó thích hợp để chống dịch hiệu quả

Chiều tối 9/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy. Cuộc họp còn có sự tham dự của TS. Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, chuyên gia do Bộ Y tế điều động hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu Tỉnh ủy.

SỐ CA CỘNG ĐỒNG GIẢM, NHƯNG VẪN CÒN F0 PHÁT HIỆN TRONG CÁC KHU PHONG TỎA

Thông tin nhanh tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, từ 16 giờ ngày 8/8 đến 16 giờ ngày 9/8, toàn tỉnh ghi nhận 91 ca F0 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng. Lực lượng chức năng đã truy vết 53 F1 liên quan đến các F0 mới. Tính đến nay, BR-VT ghi nhận 2.272 ca mắc COVID-19.

Về công tác tiêm phòng COVID-19, tính đến 11 giờ ngày 9/8, các đơn vị đã tiếp nhận 70.984 liều, đã tiến hành tiêm 45.730 liều, đạt tỷ lệ 64,42%.

Theo nhận định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, việc triển khai thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã đem lại hiệu quả tích cực. Số ca nhiễm cộng đồng liên tiếp có xu hướng giảm hoặc không xuất hiện tại các địa phương. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong các khu vực phong tỏa vẫn còn nhiều. Do đó, các địa phương không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để việc giãn cách xã hội, dù là trong “vùng xanh” hay trong các khu phong tỏa; đồng thời, tiếp tục thực hiện kỹ lưỡng, thần tốc công tác sàng lọc, truy vết để kịp thời phát hiện các ca nhiễm mới.

“CHẶT TRONG, CHẶT NGOÀI” MỚI CÓ THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC DỊCH BỆNH

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo, thảo luận và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung, như: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; nâng cao công suất xét nghiệm để phục vụ cho công tác truy vết, sàng lọc F0; siết chặt viêc thực hiện giãn cách xã hội ở cả các vùng xanh và các khu phong tỏa.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân khu phố Hải Hà 2, TT. Long Hải, huyện Long Điền sáng 9/8.

Theo TS. Huỳnh Hồng Quang, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, trước hết cần xây dựng được bản đồ dịch tễ để thấy được diễn biến của dịch bệnh, đồng thời nhận biết được các vùng có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Ngoài ra, biến chủng Delta có tỷ lệ lây nhiễm rất cao, do đó, BR-VT cần kiểm soát chặt chẽ việc giãn cách xã hội. Riêng trong cơ sở cách ly tập trung, phải chú ý đến các khu vệ sinh bởi địa điểm này rất dễ trở thành nguồn lây nhiễm.

“Hiện nay, tỉnh BR-VT đang có hệ thống, số lượng máy xét nghiệm COVID-19 lớn so với nhiều địa phương khác nhưng vẫn chưa thể khai thác tối đa công suất. Do đó, các chuyên gia của Bộ Y tế đang làm việc, phối hợp với CDC tỉnh để có thể nâng năng lực xét nghiệm PCR của tỉnh lên 6.000 mẫu/ngày, gấp 3 so với hiện nay”, TS Huỳnh Hồng Quang thông tin.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh biểu dương và đề nghị các địa phương như huyện Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ tiếp tục phát huy mô hình tổ tư vấn cộng đồng. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông để có thêm nhiều người dân biết, từ đó có thể nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ trong các tổ tư vấn khi có nhu cầu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội, bảo đảm người dân “ai ở đâu ở yên đấy”, từ “vùng xanh” cho đến những “vùng đỏ” như khu phong tỏa hay các khu vực có nhiều khu nhà trọ…; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh, bảo đảm không có trường hợp người dân tới cư ngụ bất hợp pháp và vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, nhân dân BR-VT đã đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Điều này càng đòi hỏi chính quyền nỗ lực hơn nữa để công tác phòng, chống dịch thực sự đạt hiệu quả. Tỉnh đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch và giải pháp để thực hiện công tác phòng, chống dịch từ các thôn, ấp, khu phố cho đến cấp huyện, cấp tỉnh với các mốc thời gian 15/8 và 25/8.

“Mục tiêu là tận dụng tối đa thời gian còn lại, với tinh thần vừa chống dịch, vừa thay đổi, điều chỉnh phù hợp để ứng phó kịp thời với sự biến đổi nhanh, phức tạp của chủng vi rút Delta hiện nay”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Ông Phạm Viết Thanh cũng ghi nhận các ý kiến, đề xuất của TS. Huỳnh Hồng Quang, đồng thời đề nghị, Đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với CDC tỉnh để nâng cao năng lực xét nghiệm của tỉnh, qua đó, tạo thuận lợi cho công tác khoanh vùng, truy vết, sàng lọc trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN - NHẬT LINH