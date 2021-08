Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm hữu nghị Lào

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 9/8 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch nước Lào, Thủ đô Viêng Chăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì Lễ đón. Lễ đón chính thức được tổ chức cấp cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, ngoài ra còn có một số nghi thức đặc biệt chỉ dành cho hai nước.

Dự lễ đón có hàng trăm người dân Thủ đô Viêng Chăn trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào với cờ hai nước và những bông hoa rực rỡ trên tay đứng dọc 2 bên đại lộ dẫn vào Phủ Chủ tịch, nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta sau Đại hội Đảng XIII, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng XI, Lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm. Chuyến thăm diễn ra chỉ 6 tuần sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tất cả những điều này thể hiện tính chất thực sự đặc biệt của quan hệ Việt - Lào và tầm quan trọng của mối quan hệ này trong chính sách đối ngoại của mỗi nước cũng như quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung Việt - Lào tháng 6/2021.

Ngay khi xe chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dừng tại thảm đỏ Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại nơi đỗ xe. Sau khi các em thiếu nhi Viêng Chăn tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng di chuyển đến vị trí danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào. Đội trưởng đội danh dự Lào mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Hai nhà Lãnh đạo cùng tiến tới duyệt đội danh dự; nghiêng mình chào quốc kỳ Lào và tiến đến chào Đội Danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng bước tới thân mật chào hỏi các thành viên Đoàn cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith rời sang phòng gặp ngắn, chuẩn bị tiến hành Hội đàm cấp cao.

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo hai nước sẽ cùng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và các địa phương hai nước sao cho hiệu quả hơn trong bối cảnh dịch bệnh. Nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại thương mại hai chiều đạt 670 triệu USD, tăng hơn 36,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến nay, Việt Nam có 209 dự án tại Lào còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký khoảng 5,16 tỷ USD. Chính phủ Lào đã nhất trí mở cửa khẩu quốc tế Đắc-ta-oọc (Xê-công) - Nam Giang (Quảng Nam) để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các cơ quan liên quan của hai nước đã tích cực chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến thăm, cả về nội dung, chương trình, các thỏa thuận hợp tác cũng như các vấn đề lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn... Các vị lãnh đạo sẽ trao đổi các vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước, các biện pháp để tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, đầu tư - thương mại, văn hóa - xã hội… cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Trong chuyến thăm, sẽ có các hoạt động mang dấu ấn đặc biệt, tương xứng với tầm vóc của chuyến thăm hữu nghị chính thức.

