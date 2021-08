Lãnh đạo TP. Vũng Tàu thăm, chúc mừng lực lượng công an

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2021), ngày 19/8, Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an TP. Vũng Tàu.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời mong muốn lực lượng Công an thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đặc biệt nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

AN BÌNH