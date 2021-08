“Nâng cao trình độ chính trị; Rèn luyện năng lực tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược; Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo quản lý, tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới”. Đó là mục tiêu của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 tỉnh BR-VT vừa khai giảng sáng 19/8.

Trong phát biểu khai giảng lớp, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương (ảnh dưới) nhấn mạnh, việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý các địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao khả năng thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, người trực tiếp làm công tác điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu tại địa phương.

“Do đó nội dung lớp học tập trung vào 10 chuyên đề: Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; Xây dựng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0; Chiến lược an ninh đối ngoại và quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong tình hình mới; Quản trị an ninh tài nguyên môi trường và du lịch, phòng ngừa ứng phó với khủng hoảng dịch bệnh; Xây dựng hình mẫu người lãnh đạo, quản lý thời kỳ mới…”- PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Cũng tại Lễ khai giảng, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ảnh dưới) phân tích, lớp học là tiền đề cho kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh triển khai đạt hiệu quả. Đặc biệt, lớp học tạo điều kiện cho học viên là cán bộ tiếp cận với thông tin mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng tập hợp, thuyết phục quần chúng, ứng phó và xử lý tình huống phù hợp với thực tiễn địa phương trong tình hình mới.

Lớp học được sự tham gia giảng dạy của các báo cáo viên GS., TS., PGS.TS Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Học viện Chính trị Khu vực II, Trường Quân sự Quân khu 7, các Viện thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM bằng hình thức dạy - học trực tuyến (ảnh dưới) qua phần mềm Microsoft Teams kết nối Hà Nội, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã nghe PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II (ảnh dưới) giới thiệu chuyên đề “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên nền tảng kinh tế tuần hoàn”.

Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 27/8.

Tin, ảnh: GIA AN