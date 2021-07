Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch

Ngày 14/7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành công văn chỉ đạo số 1312-CV/TU gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh; các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy; Đảng đoàn Mặt trận, các đoàn thể tỉnh; Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ phải qua) trao quà và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 56 (xã Xà Bang, huyện Châu Đức). Ảnh: Thái Bình

Công văn nêu rõ: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca dương tính đang có chiều hướng tăng. Tỉnh ủy, UBND, lực lượng vũ trang, sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đang khẩn trương triển khai các giải pháp kịp thời, đồng bộ, quyết liệt.

Ông Nguyễn Văn Thọ (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh khảo sát các địa điểm dự kiến trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung tại TP. Vũng Tàu.

Để khống chế và dập dịch một cách khẩn trương, có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các địa phương:

Ông Trần Văn Tuấn (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng dịch tại Chợ Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ).

1. Chấp hành triệt để các quyết định, chỉ thị, thông báo của Trung ương và của tỉnh trong việc phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm ở mỗi vị trí, chốt kiểm tra, khu vực, địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin, tuyên truyền vận động Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức khác, tạo sự đồng thuận cao và chấp hành triệt để. Xử lý nghiêm và kịp thời những thông tin xấu, thông tin gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, người dân.

3. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền, địa phương phải sắp xếp kế hoạch công việc để ưu tiên trong chỉ đạo giải quyết nhanh hỗ trợ nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch ở địa phương, các cơ sở y tế, các khu cách ly một cách kịp thời.

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và địa phương phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú,… về công tác tuyên truyền, triển khai phòng, chống dịch, kịch bản, quy trình, điều kiện cơ sở vật chất khi xảy ra dịch lây nhiễm.

- Xử lý nghiêm cá nhân, cấp quản lý doanh nghiệp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở trên.

5. Rà soát và cho bổ sung ngay vật tư, trang thiết bị y tế và năng lực tiếp nhận các ca dương tính (F0) tại các cơ sở điều trị và các ca F1 tại các trung tâm cách ly, sẵn sàng chủ động cho các phương án có số ca dương tính tăng.

6. Bảo đảm thực hiện các chính sách hỗ trợ, các điều kiện trang bị phòng, chống dịch đầy đủ để phòng, chống lây nhiễm trong lực lượng tuyến trước.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm Vắc-xin phòng chống dịch đảm bảo khả thi kịp thời theo số lượng phân bổ của Chính phủ.

7. Quản lý, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, bệnh viện, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người già, trẻ em, trung tâm cách ly, trung tâm cai nghiện, trại giam,… không để lây nhiễm dịch.

8. Lực lượng quân sự, công an, dân quân địa phương tăng cường công tác bảo đảm phòng, chống dịch, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn cụ thể.

- Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch. Nhưng phải bảo đảm việc lưu thông, phân phối hàng hóa, lương thực và các trường hợp đặc biệt theo quy định phòng, chống dịch.

9. Triển khai nhanh và kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ khác bằng ngân sách của địa phương, đơn vị cho các đối tượng khó khăn trong tỉnh một cách kịp thời.

10. Chỉ đạo thực hiện bình ổn giá, bảo đảm cung ứng đầy đủ các hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn, địa phương thực hiện giãn cách.

11. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ công tác an sinh xã hội một cách kịp thời và phù hợp với từng địa phương, địa bàn, nhất là hỗ trợ nguồn lực, huy động đóng góp cho các khu vực đang thực hiện giãn cách trong địa bàn tỉnh.

12. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, gương người tốt việc tốt trong phòng, chống dịch.

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch hoặc không chấp hành đầy đủ các quy đinh về phòng, chống dịch.