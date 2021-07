Huy động 6 tổ tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16

Sáng 14/7, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp khẩn để nghe báo cáo về tình hình thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16.

Lực lượng chức năng theo dõi lưu lượng phương tiện ra vào địa bàn tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu.

Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, từ 0 giờ - 7 giờ sáng 14/7, lưu lượng phương tiện ra vào thành phố giảm nhiều. Tổng số phương tiện qua 3 chốt chặn ra vào cửa ngõ TP. Vũng Tàu là 210 xe ô tô và 433 xe máy. Trong đó, buộc quay đầu xe 90 xe ô tô và 41 xe máy.

Công an thành phố đã huy động 6 tổ tuần tra trên các tuyến đường để kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận đề nghị Công an TP. Vũng Tàu xin ý kiến Công an tỉnh về việc hỗ trợ thêm lực lượng tham gia kiểm soát tại 3 chốt chặn ra vào thành phố. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng cho công an các phường, xã; bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận cũng đề nghị UBND TP. Vũng Tàu phối hợp với DN dầu khí trên địa bàn bảo đảm thực hiện giãn cách tại nơi làm việc; xét nghiệm cho người lao động tại DN. Đối với người dân ra ngoài đường mà không phải trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc không xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan, thành phố cần lập biên bản và xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG