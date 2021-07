Bàn và đề ra các giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch và tiếp tục phát triển KT-XH

Sáng 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm bàn giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày càng diễn biến phức tạp. TP. Bà Rịa đã xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đề nghị các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đồng thời đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung bàn và đề ra các giải pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để kiểm soát dịch COVID-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố, tình hình KT-XH vẫn có sự tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 525 tỷ đồng, đạt 80 % kế hoạch năm (so với cùng kỳ tăng 33,2%).

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

TP.Bà Rịa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tiếp tục thực hiện giải ngân các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư với 31 dự án; 154 công trình do UBND TP. Bà Rịa đầu tư (có 47 công trình hoàn thành, chuyển tiếp, 39 công trình khởi công mới, 68 công trình chuẩn bị đầu tư). Đặc biệt, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm gồm: Khu đô thị Tây Nam, Khu đô thị Cỏ May 2, Khu du lịch Lâm viên Núi Dinh, Kè hai bờ sông Dinh và dự án Công viên Bà Rịa giai đoạn 2.

Tình hình an ninh chính trị của TP. Bà Rịa ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động về y tế, giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức cơ sở Đảng đã kết nạp 44 đảng viên mới, đạt 48,8% kế hoạch năm.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tăng cường giải pháp kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19 trong tình hình mới; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn; Phát triển nhiệm vụ kinh tế- xã hội trong tình hình mới...

