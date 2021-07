Thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng

Sáng 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành họp tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Tổ 1.

*Tổ 1 do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã thảo luận một số vấn đề như: đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các dự án trọng điểm; công tác cải cách hành chính; phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm kinh tế, xâm hại trẻ em; vấn đề quản lý đất đai, xây dựng quy hoạch; chính sách hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do dịch COVID-19; ngăn chặn tàu, thuyền đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài…

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi thảo luận của Tổ 2.

*Tổ 2 do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã cho ý kiến về 28 vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Cụ thể là các giải pháp trong việc giải cứu nông sản và xây dựng các chuỗi liên kết; công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội; quy hoạch, thi tuyển chức danh lãnh đạo; thúc đẩy việc thực hiện 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2021…

Các đại biểu Tổ 3 thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021.

*Tổ 3 do ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã thảo luận 8 vấn đề kinh tế, 6 vấn đề văn hoá - xã hội, 4 vấn đề quốc phòng - an ninh và 12 vấn đề xây dựng Đảng, chính quyền.

Trong đó, các đại biểu đã quan tâm, tập trung thảo luận sâu về các giải pháp thúc đẩy thực hiện 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2021 (tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu du lịch lữ hành, giá trị sản xuất nông nghiệp và giá trị sản xuất ngư nghiệp); công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài; vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em; tình trạng cho vay nặng lãi...

Ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì thảo luận Tổ 4.

*Tổ 4 do ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng chủ trì thảo luận. Các thành viên của tổ đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội như: tổng sản phẩm trên địa bàn (GPRP); sản lượng thủy sản; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xuất khẩu hàng hoá, tổng mức bán lẻ hàng hoá; công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trong các tháng đầu năm; tình hình an ninh - quốc phòng; cải cách hành chính; an toàn giao thông; kết luận thanh tra.

Trong đó, các đại biểu đã đưa ra một số đề xuất như: quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp; xúc tiến các chương trình để hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả hơn; tập trung hỗ trợ lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; công tác truy vết, xét nghiệm người nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cần triển khai trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào các trường hợp nguy cơ cao để tránh lãng phí…

