Kỳ 4: Luyện quân giữa biển trời Tổ quốc

Bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, mùa biển lặng cũng như mùa giông bão, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn hăng say huấn luyện, sẵn sàng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn huấn luyện bắn mục tiêu trên biển, trên không.

Có dịp chứng kiến buổi huấn luyện phòng không tầm thấp của các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9, chúng tôi mới cảm nhận được ý chí kiên cường, lòng dũng cảm, chịu đựng cam go, vượt qua thử thách của những người lính “đầu đội trời, chân đạp sóng”. Sau khi nhận được mệnh lệnh báo động chiến đấu của chỉ huy nhà giàn, tất cả cán bộ, chiến sĩ trong trang phục “áo vằn cánh sóng” đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành của chỉ huy. Người ở vị trí chiến đấu nào thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, khẩu lệnh báo cáo của vị trí đó và nhận lệnh từ người chỉ huy một cách rõ ràng, dứt khoát.

Đại úy Hoàng Đình Bình, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn xác định công tác huấn luyện trên các nhà giàn là một nội dung rất quan trọng, xuyên suốt, bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, trước khi ra quân huấn luyện, Tiểu đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các nhà giàn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, vật chất, mô hình huấn luyện bảo đảm thống nhất, chính quy. Bám sát sự chỉ đạo của Tiểu đoàn, cấp ủy, chỉ huy các nhà giàn đều xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung cho các cán bộ, chiến sĩ mới ra nhà giàn làm nhiệm vụ; huấn luyện theo phương pháp từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành; luyện tập từ chậm đến nhanh để bộ đội xử lý thuần thục các phương án, đồng thời tổ chức huấn luyện đồng bộ hóa cho các đối tượng, bảo đảm cho mỗi quân nhân giỏi ngành mình, biết ngành khác, có thể thay thế từ 1 đến 2 vị trí chiến đấu.

Việc huấn luyện trên các nhà giàn không giống như ở đất liền bởi phụ thuộc vào thời tiết, không gian. Cụ thể, do không có vật che khuất nên việc huấn luyện của những người lính “thủy không quân” nơi đây khác rất nhiều với đất liền. Đặc biệt là cách bố trí “pháo”, phải tận dụng lan can, cầu thang hay cọc bích để đặt pháo. Nhưng không vì thế mà mất đi tinh thần, mặc cho nắng cháy da cháy thịt, những người lính “áo vằn cánh sóng” trên những “pháo đài thép” vẫn hăng say huấn luyện. Ban ngày thì tập điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực, ngắm bắn các loại mục tiêu trên không, mặt biển, đêm đến lại huấn luyện phát hiện mục tiêu từ xa, quan sát mặt biển khi có biệt kích người nhái, những động tác “lăn, lê, bò, trườn” bảo vệ nhà giàn, thao tác vũ khí trang bị, “diễn tập” vẫn diễn ra thường ngày.

Ngoài các khoa mục huấn luyện theo quy định, các nhà giàn cũng chú trọng huấn luyện bắn các mục tiêu trên không, kỹ năng quan sát mặt biển, cứu hộ cứu nạn ngư dân, tàu cá gặp nạn; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo, sẵn sàng hy sinh quên mình. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đều làm chủ các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật; thuần thục các phương án chiến đấu; kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đều được Vùng 2 Hải quân và Quân chủng Hải quân đánh giá tốt.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 còn nêu cao tinh thần “khỏe để chiến đấu” bằng việc tổ chức các hoạt động thể thao ngoài giờ như bóng bàn, cờ vua, đẩy tạ, lưu văn nghệ để bộ đội có đời sống tinh thần vui tươi, có sức khỏe tốt. Nhờ đó, hằng năm, Tiểu đoàn luôn bảo đảm tiêu chí 100% quân nhân có sức khỏe tốt.

Trưởng thành và đi lên vững vàng từ gian khó, Tiểu đoàn DK1 đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba. Hơn 30 năm qua, đã có hơn 2.000 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến.



Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hàng ngày, hàng giờ, lính nhà giàn luôn phải căng mắt theo dõi tình hình trên không, trên biển để phát hiện và yêu cầu những con tàu lạ ra khỏi vùng biển, đồng thời báo cáo ngay cho đất liền và các lực lượng chức năng để có phương án xử lý, không để bị động, bất ngờ. Ngoài ra, các nhà giàn còn tổ chức thu thập các số liệu về khí hậu, thời tiết, thủy văn phục vụ nghiên cứu biển; làm chỗ dựa cho tàu thuyền của ta đánh bắt hải sản, khai thác khoáng sản; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân ra đánh bắt hải sản và tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Nhờ phát huy hết công suất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đều theo dõi, đăng ký, báo cáo hàng ngàn lượt mục tiêu trong khu vực; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

MINH NHÂN

(Còn nữa)