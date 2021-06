Sự đồng lòng của toàn dân là yếu tố quyết định thành công

Chiều 18/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính.

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận cho hay, trên địa bàn tỉnh có 809 khu vực bầu cử đồng loạt tổ chức khai mạc lúc 6 giờ 30 phút sáng 23/5 (TP.Vũng Tàu có 5 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 4/5). Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử là 882.255 người, đạt tỷ lệ 99,89%. BR-VT đã bầu đủ số lượng ĐBQH, HĐND các cấp, bảo đảm về chất lượng với cơ cấu hợp lý.

Đánh giá của UBBC tỉnh và các tham luận tại hội nghị cho thấy, thành công của bầu cử có được nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; hoạt động có hiệu quả của UBBC các cấp; chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các lực lượng vũ trang.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt yếu tố quyết định cho sự thành công của cuộc bầu cử là đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thể hiện rõ truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Bên cạnh đó, việc dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 và làm tốt công tác triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh để chủ động ứng phó, kết hợp với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân trong việc tuân thủ các phương án đề ra, đã bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Ngoài ra, thành công của cuộc bầu cử còn có vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, vận động cho cuộc bầu cử; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên toàn địa bàn; công tác tập huấn nghiệp vụ về bầu cử...

Góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác bầu cử. Trong đó, TP. Vũng Tàu là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Chủ tịch UBBC thành phố cho hay, để tiến hành bầu cử sớm diễn ra thuận lợi, đúng luật định, UBBC TP.Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để thống nhất phương thức tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ đến việc rà soát nắm số lượng cử tri, lịch trình công tác của các đơn vị, cơ sở vật chất để phục vụ cho việc tổ chức bầu cử sớm…

Ông Huỳnh Sơn Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, là địa phương hoàn thành sớm nhất công tác bầu cử cho biết, huyện có 100% cử tri tham gia bầu cử. Đúng 19 giờ ngày 23/5/2021, các Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Đến 05 giờ sáng ngày 24/5/2016, các Tổ bầu cử hoàn tất công tác kiểm phiếu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật. Có được kết quả này là nhờ chủ động, sự quyết tâm, nỗ lực phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành và của toàn thể cử tri trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ một lần nữa khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐDN các cấp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thay mặt UBBC tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, BCĐ bầu cử tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đặc biệt toàn thể cử tri trên địa bàn tỉnh đã cùng với UBBC các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử này.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 87 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: MINH THIÊN-HUYỀN TRANG