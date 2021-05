Tập trung đẩy lùi dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Ngày 26/5, tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh về phòng, chống dịch COVID-19 khi dịch bệnh đang và có nguy cơ lây lan mạnh tại các KCN của 2 địa phương này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước chung tay giúp tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Theo báo cáo của các địa phương, các bộ, ngành liên quan, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Bắc Giang và Bắc Ninh trở thành các tâm điểm của dịch bệnh. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có hơn 1.400 trường hợp mắc COVID-19, chủ yếu là công nhân tại các KCN, có nguy cơ lan ra dân cư. Tỉnh Bắc Ninh có gần 600 ca mắc COVID-19, chủ yếu ở khu dân cư, có nguy cơ lây lan vào các KCN.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, với sự chi viện kịp thời, thường xuyên của Bộ Y tế và các ngành liên quan, 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, trong thời gian tới 2 tỉnh này có thể sẽ ghi nhận thêm các ca mới mắc COVID-19; nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan do có nhiều KCN, tập trung đông công nhân, lại ở lẫn trong dân cư, sự giao lưu giữa các địa phương cao...

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất Chính phủ và Thủ tướng một số giải pháp tiếp theo. Đó là tổ chức khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan thêm ra các khu vực, đối tượng mới; thực hiện giãn cách xã hội tại 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ở quy mô rộng hơn; kiểm soát chặt chẽ việc cách ly phòng, chống dịch; đổi mới phương pháp, đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng; bảo vệ an toàn cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch; cấp phát, ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân tại các KCN của 2 tỉnh; tăng cường giải pháp bảo đảm ổn định tình hình, đời sống trong các vùng giãn cách, cách ly; tổ chức làm sạch, bảo đảm an toàn phòng dịch bệnh cho từng khu dân cư, từng nhà máy, doanh nghiệp, sau đó tổ chức sản xuất trở lại; xây dựng các vùng sản xuất sạch, an toàn phòng dịch; ưu tiên lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho doanh nghiệp, người dân...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các kiến nghị, giải pháp mà các bộ, ngành, địa phương đề xuất nhằm phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm sản xuất, kinh doanh tại 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, mục tiêu lớn nhất tại Bắc Ninh, Bắc Giang lúc này là ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời bảo đảm sản xuất, kinh doanh không bị đứt gẫy. Do đó, các bộ, ngành và 2 địa phương cần cố gắng, quyết liệt, tích cực hơn nữa thực hiện cho bằng được mục tiêu này.

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền của 2 địa phương phải phân công và thống nhất về chỉ đạo, cách làm, tổ chức thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình trong phòng, chống dịch. Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp với các địa phương tổ chức các tổ công tác thường trực tại các địa phương, chỉ đạo trực tiếp việc phòng, chống dịch COVID-19; thành lập và duy trì hoạt động các tổ phòng, chống COVID-19 trong cộng đồng, doanh nghiệp; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp, quy định, mức độ phòng, chống dịch phù hợp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phòng chống dịch bệnh…

Về các giải pháp cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các ngành, phối hợp với địa phương tăng cường khả năng xét nghiệm, huy động tối đa nguồn lực để xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân, nhất là tại các khu đã khoanh vùng; sử dụng công nghệ bắt buộc do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì để phòng, chống dịch; thực hiện quyết liệt “5K + vac-cine”; kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú.

Thủ tướng nhắc nhở các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương phối hợp để hoàn thành xây dựng Quỹ vắc xin phòng COVID-19; đẩy mạnh tiếp cận các nguồn vắc xin để mua, tiêm vắc xin cho người dân; tăng cường kiểm soát việc xuất, nhập cảnh, cư trú; xây dựng các quy trình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa an toàn, hiệu quả; bổ sung chính sách, tháo gỡ khó khăn về thủ tục tài chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương lân cận với 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cần căn cứ khả năng cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ 2 địa phương này trong phòng, chống dịch, trên tinh thần “Bắc Ninh, Bắc Giang vì cả nước, cả nước vì Bắc Ninh, Bắc Giang”...

PHẠM TIẾP