Thành công, bảo đảm an toàn về mọi mặt

Chiều 25/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Bầu cử để nghe báo cáo sơ bộ công tác bầu cử. Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo về tình hình công tác bầu cử, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) cho biết, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tỉnh BR-VT bầu đủ 6 ĐBQH trong tổng số 10 ứng cử viên tại 2 đơn vị bầu cử; bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 85 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử; bầu đủ 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong tổng số 430 người ứng cử tại 66 đơn vị bầu cử; bầu 2.064 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 3.468 người ứng cử tại 555 đơn vị bầu cử.

Về diễn tiến cuộc bầu cử, trên địa bàn tỉnh có 809 khu vực bầu cử đồng loạt tổ chức khai mạc vào lúc 6 giờ 30 sáng 23/5 (TP. Vũng Tàu có 5 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 4/5). Tính đến 19 giờ cùng ngày có 882.109 cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,89%.

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra an toàn đúng quy định pháp luật và thành công. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, giao thông thông suốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện tốt. Cử tri tham gia bầu cử tuân thủ thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách…

Tin, ảnh: MINH THIÊN