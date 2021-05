Thăm, tặng quà các tổ chức và chức sắc tôn giáo

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, ngày 6/5, Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng 5 tổ chức tôn giáo và 5 chức sắc tôn giáo trên địa bàn TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức.

Ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng đại diện GHPGVN huyện Châu Đức tại chùa Như Ý, xã Bàu Chinh.

Đoàn do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng hoa và 10 phần quà (trị giá 10 triệu đồng) cho 5 tổ chức tôn giáo gồm: Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, BTS Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, BTS GHPGVN TP. Vũng Tàu, BTS GHPGVN TP. Bà Rịa, BTS GHPGVN huyện Châu Đức và 5 chức sắc ở các cơ sở tôn giáo tại TP. Vũng Tàu, huyện Châu Đức.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Huỳnh Văn Hồng đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử nhiều sức khỏe, đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn BTS GHPGVN các cấp, chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Tin, ảnh: THI PHONG