Sáng 12/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến các điểm cầu Công an 63 địa phương.

Ông Mai Ngọc Thuận dự tại đầu cầu BR-VT.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên HĐBCQG chủ trì hội nghị. Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh BR-VT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng của HĐBCQG, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban bầu cử các cấp rà soát kỹ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công ngày bầu cử. Đồng thời, tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó có tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly dịch bệnh COVID-19; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu lực lượng công an và các lực lượng tham gia bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm ANTT ngày bầu cử.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn lực lượng CAND.

Phát biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Mai Ngọc Thuận ghi nhận kết quả công tác bảo đảm ANTT cho các hoạt động tiếp xúc cử tri và chuẩn bị các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Đồng thời quán triệt lực lượng công an tỉnh tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm ANTT song song với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bày tỏ tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chính trị: bảo vệ bầu cử, phòng chống dịch và cấp căn cước công dân trên địa bàn.

VĂN ANH