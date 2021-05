Bảo đảm quyền lợi cho những "cử tri đặc biệt"

Tại địa bàn huyện Long Điền, đặc thù là cử tri đa dạng, có những “cử tri đặc biệt” như ngư dân, người già neo đơn, thương bệnh binh… Do đó, UBBC địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, đồng thời chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tất cả cử tri, nhất là những cử tri đặc biệt được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Phước Hưng (huyện Long Điền) xem danh sách cử tri niêm yết tại trụ sở UBND xã.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ CƠ BẢN HOÀN TẤT

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Long Điền cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất. Huyện đã thành lập 106 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 106 khu vực bỏ phiếu với số lượng thành viên từ 17 đến 21 người. Các khu vực bỏ phiếu cơ bản bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất và thuận tiện cho cử tri đi bầu. Đến ngày 13/4, huyện Long Điền đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Đến nay, UBBC cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc lập và công bố danh sách người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu theo thời gian quy định.

Với đặc thù là địa bàn đa dạng về cử tri, UBBC huyện Long Điền và UBBC các xã, thị trấn trên địa bàn đã chú trọng công tác tuyên truyền để đưa thông tin về cuộc bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân. Theo bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, từ trực quan sinh động cho tới phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp, truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội… Đầu tháng 5, huyện đã hoàn thành việc trang trí, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính, các tuyến đường trung tâm huyện. Bên cạnh đó, huyện còn xây dựng chuyên mục tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống đài phát thanh của huyện, thời lượng chuyên mục tuyên truyền 5 phút/buổi (phát thanh 3 buổi/ngày); đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động khoảng 43 giờ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên trang Fanpage của huyện còn chia sẻ hơn 30 bài tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên trang Fanpage “Long Điền quê tôi” và các trang, nhóm Facebook của các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng chia sẻ, đăng tải thông tin về cuộc bầu cử. Các bài viết trên đã tiếp cận hơn 18.938 lượt người, có 6.712 lượt người xem.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có khoảng 7.000 cử tri là ngư dân. UBBC huyện đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 7 buổi cho ngư dân trên địa bàn thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh với hơn 425 lượt người tham dự. UBBC huyện cũng đã tiếp nhận tờ rơi tuyên truyền của UBBC tỉnh, phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phát cho ngư dân. Ở cấp cơ sở, việc tuyên truyền cũng được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ông Đoàn Viết Hùng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, UBBC thị trấn Long Hải cho biết, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, thị trấn đã gắn mới 120 loa truyền thanh tại 12 khu phố trên địa bàn. UBBC thị trấn đã tuyên truyền trên đài truyền thanh thị trấn về thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri, hỏi đáp về bầu cử, câu chuyện truyền thanh… Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua, khi tình hình COVID-19 chưa diễn biến phức tạp, địa phương đã tổ chức chương trình văn nghệ “Đêm biển gọi” với 15 tiết mục, chương trình “Tiếng hát biển xanh” và nhiều hình thức tuyên truyền lưu động khác về cuộc bầu cử, tổ chức hội thao chào mừng cuộc bầu cử… Tại xã Phước Hưng, BCĐ bầu cử xã cũng chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền bầu cử thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: trên đài phát thanh xã ngày 3 buổi; tuyên truyền trên trang Facebook, Fanpage, trang thông tin điện tử xã…

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỎ PHIẾU TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐẶC BIỆT

Theo UBBC huyện Long Điền, trên địa bàn huyện, có một số địa điểm đặc biệt như Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn, Trại Tạm giam Công an tỉnh (đều đặt tại xã An Ngãi), khu điều trị, cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện. UBBC huyện đã xây dựng phương án bỏ phiếu riêng tại những địa điểm này để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử. Ông Võ Thành Phúc, Bí thư Đảng ủy xã An Ngãi cho biết, tính đến thời điểm này, Trại Tạm giam Công an tỉnh có khoảng 326 người đang bị tạm giam. Trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, Trại Tạm giam Công an tỉnh sẽ chốt danh sách cử tri với UBBC xã để nhận và phát thẻ cử tri cho người bị tạm giam. Đến ngày bầu cử, UBBC xã sẽ đưa thùng phiếu phụ tới, đồng thời cử 4 người trong tổ bầu cử cùng cán bộ trại tạm giam hướng dẫn người bị tạm giam bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh. Còn tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn, UBBC xã sẽ cử 3 thành viên tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ tới tận Trung tâm để 80 người già neo đơn đang sinh sống tại đây thực hiện quyền bầu cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện Long Điền nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 54 người để bầu 33 đại biểu, HĐND cấp xã là 326 người để bầu 196 đại biểu. Toàn huyện đã thành lập 106 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 106 khu vực bỏ phiếu chính thức. Tính đến ngày 10/5, trên địa bàn huyện, cử tri tham gia bầu cử ĐBQH, bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đều là 109.026 người; Cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 108.701 người; Cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã: 108.177 người.

Còn theo ông Dương Văn Muôn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Điền, đến thời điểm này, tại Trung tâm có 27 người đang điều trị, cách ly.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Long Điền cho hay, thời gian tới, UBBC huyện sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thực hiện hiệu quả các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử; triển khai phương án diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cuộc bầu cử. Địa phương cũng sẽ tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng”, xử lý dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến bầu cử ngay từ cơ sở. Ngoài ra, BCĐ bầu cử huyện tiếp tục chỉ đạo BCĐ bầu cử xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện rà soát và cập nhật liên tục số lượng cử tri trên địa bàn nhằm xác định rõ đối tượng thường trú, tạm trú để lập danh sách cử tri bỏ phiếu theo từng cấp. Trong đó đặc biệt quan tâm cử tri là ngư dân, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công trình xây dựng, khu nhà trọ, cử tri là người đang bị cách ly tại cơ sở y tế tập trung và cách ly tại nhà do COVID-19…

Bài, ảnh: KHÁNH CHI