Tăng tốc chuẩn bị cho ngày bầu cử

Đến huyện Đất Đỏ những ngày này, không khí của Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tràn ngập trên các nẻo đường, các điểm công cộng với cờ, băng rôn, panô… Huyện đang dốc sức hoàn thiện những công việc cuối để cuộc bầu cử diễn ra chu đáo, đúng quy định, an toàn, thành công.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra điểm bỏ phiếu số 13 của huyện Đất Đỏ.

99 ĐIỂM BỎ PHIẾU ĐƯỢC TỔ CHỨC CHU ĐÁO

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đất Đỏ gấp rút hoàn tất. Tại điểm bỏ phiếu số 13 (Trung tâm VHTT-HTCĐ thị trấn Đất Đỏ), danh sách 723 cử tri của các tổ dân cư số 1, 2, 10, 11, 14 (khu phố Hòa Hội) và danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được niêm yết rõ ràng. Bên trong hội trường, các bàn, ghế, hòm phiếu... được chuẩn bị đầy đủ phục vụ quy trình bỏ phiếu. Tương tự, tại 99 điểm bỏ phiếu chính thức khác trên toàn huyện đều được trang trí nổi bật với băng rôn, cờ, bình hoa, hội trường bố trí tươm tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân sắp tới. Sau 3 hội nghị hiệp thương, huyện đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 51 ứng cử viên để bầu ra 30 đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; 353 ứng cử viên để bầu ra 210 đại biểu HĐND cấp xã. Đến ngày 5/5, toàn huyện Đất Đỏ đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt các viên ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số 100 khu vực bỏ phiếu của huyện Đất Đỏ, có 1 khu vực bỏ phiếu riêng tại Tiểu đoàn 59 Tên lửa thuộc xã Phước Long Thọ. Ngoài ra, huyện cũng bố trí 100 điểm bỏ phiếu dự phòng. Thành phần tham gia Ban Bầu cử và tổ bầu cử được lựa chọn những người bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định của Luật Bầu cử. Trong đó, có 87 CB, CC; 12 trưởng ấp, cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ; 101 giáo viên là tổ trưởng, tổ phó tổ bầu cử.

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết, từ nay đến khi diễn ra ngày bầu cử, lực lượng công an, quân sự các xã, thị trấn tăng cường công tác trực, tuần tra bảo vệ địa bàn. Các lực lượng công an, quân sự, phòng cháy chữa cháy huyện phối hợp tổ chức kiểm tra 100 địa điểm bỏ phiếu về an ninh trật tự. Công an huyện cũng tổ chức ra quân trấn áp tội phạm trong đợt bầu cử, tăng cường các lực lượng trinh sát, an ninh, giám sát chặt chẽ các loại đối tượng về chính trị, hình sự. Đặc biệt, Công an huyện Đất Đỏ cũng tăng cường nghiệp vụ an ninh mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những phần tử xấu nói xấu, xuyên tạc, kích động về cuộc bầu cử trên không gian mạng.

Công tác rà soát, nắm bắt sự biến động của cử tri được UBBC huyện phối hợp với công an thường xuyên cập nhật, thống kê nhằm bảo đảm chính xác, đầy đủ, đúng thành phần bỏ phiếu bầu cử. Tính đến ngày 5/5, toàn huyện Đất Đỏ có 61.806 người đủ điều kiện bầu ĐBQH, 61.806 người đủ điều kiện bầu đại biểu HĐND tỉnh, 61.780 người đủ điều kiện bầu đại biểu HĐND huyện và 61.087 người đủ điều kiện bầu đại biểu HĐND cấp xã. Từ ngày 4/5 đến 12/5, huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử huyện Đất Đỏ cho biết, thời điểm này, dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường. Huyện đã có kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch COVID-19, phục vụ công tác bầu cử. Các xã, thị trấn đã chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang và trang bị 100 máy đo thân nhiệt cho 100 khu vực bỏ phiếu. Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, phân phối tài liệu, phiếu bầu 4 cấp cho các tổ bầu cử và hoàn thành phát thẻ cử tri trước ngày 20/5. Đặc biệt, trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, các tổ bầu cử sẽ thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tin thông tin đại chúng để cử tri hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử nhằm nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bài, ảnh: THI PHONG