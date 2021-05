Điểm tựa của ngư dân giữa biển khơi

Từ năm 2016 đến nay, các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 129 quản lý đã tiếp nhận 1.947 lượt tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn; cứu hộ, cứu nạn 16 tàu với 147 ngư dân bị nạn trên biển; sửa chữa 135 lượt tàu cá bị hỏng máy; cấp hơn 4.000m3 nước ngọt miễn phí cho 591 lượt tàu; cung ứng 901,098m3 dầu D.O bằng giá tại bờ cho 190 lượt tàu; tặng 830 áo phao, 400 tủ thuốc y tế, 4.570 cờ Tổ quốc cho ngư dân.