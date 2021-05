Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác Đảng và bảo đảm ANCT, TTATXH

Sáng 5/5, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về kết quả công tác Đảng, bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) năm 2020 và quý I/2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, năm 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp 43 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 107%); công nhận 28 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Trong quý I/2021, Đảng bộ Công an tỉnh kết nạp được 34 đảng viên mới.

Về công tác bảo đảm ANCT và TTATXH, năm 2020, lực lượng công an đã tham mưu giải quyết 6/25 vụ khiếu kiện phức tạp; tỷ lệ điều tra các vụ án đạt 86,6% (vượt chỉ tiêu 75%). Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, xử lý nhanh, đạt tỷ lệ 100%.

Trong quý I/2021, Công an tỉnh đã huy động lực lượng quản lý hành chính làm 3 ca liên tục từ 7-23 giờ các ngày trong tuần nhằm tập trung thực hiện việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho hơn 1,3 triệu nhân khẩu trên địa bàn tỉnh; cấp 950 ngàn CCCD gắn chíp cho công dân. Lực lượng công an đã triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…

Tại buổi làm việc, các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; việc luân chuyển đội ngũ lực lượng công an; mức độ hiệu quả của các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra, truy tố, xét xử.

Tin,ảnh: PHƯỚC AN