Công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã hoàn tất

Ngày18/5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại 63 Ủy ban Bầu cử (UBBC) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, tổng số cử tri cả nước là 69.198.594 với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong đó, số người được lập danh sách chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV tính đến thời điểm này là 866 người để bầu 500 đại biểu. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập 23 đoàn làm việc tại 53 tỉnh, thành để giám sát, kiểm tra. Các địa phương cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định.

Tại BR-VT, tỉnh đã thành lập 814 khu vực bỏ khiếu, với số cử tri tính đến nay là 853.577. Công tác tuyên truyền đã được thực hiện theo từng giai đoạn, qua đó, tạo điều kiện cho cử tri tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ thông tin về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và thông tin của người ứng cử. Các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp đã được thực hiện bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp theo đúng quy định và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. BR-VT đã xây dựng các phương án, tình huống và tiến hành diễn tập việc tổ chức bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thành viên của 814 tổ bầu cử trên toàn tỉnh và sẽ hoàn thành trước ngày 21/5.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đến nay mọi công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng các phương án bầu cử phù hợp; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng công an, quân đội, y tế cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho cán bộ, nhân viên tổ bầu cử và cử tri.

