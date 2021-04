TX.Phú Mỹ là một trong những địa phương có thành phần cử tri đa dạng. Do đó, TX.Phú Mỹ đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác bầu cử để Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới đây diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân.

CHUẨN BỊ TỐT CHO CÁC ĐIỂM BỎ PHIẾU

Đến thời điểm này, các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn thị xã đang tiến hành các bước trang trí, thiết kế trình tự bỏ phiếu. Tại điểm bỏ phiếu số 12 (khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân), danh sách cử tri được niêm yết ở vị trí chính diện, từ phía ngoài cổng trụ sở nhìn vào rất dễ nhận thấy. Đằng sau là hội trường có 2 cửa vào, thuận lợi cho việc bố trí lối vào và lối ra dành cho cử tri. Bên trong hội trường đã được trang bị bàn, ghế, các thiết bị cần thiết để bố trí quy trình bỏ phiếu... Ông Huỳnh Tấn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) phường Mỹ Xuân cho hay, trên địa bàn phường có 8 đơn vị bầu cử, 17 tổ bầu cử tại 17 khu vực bỏ phiếu. Từ đây đến trước ngày bầu cử, phường sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết để trang trí các địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo thống nhất trên toàn phường.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ, Trưởng BCĐ Bầu cử thị xã cho biết, BCĐ bầu cử thị xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm tiến độ, trình tự theo luật định. Thị xã đã thành lập 83 tổ bầu cử tại 83 khu vực bỏ phiếu; trong đó 3 khu vực bỏ phiếu riêng gồm: Tiểu đoàn tên lửa d45 phường Mỹ Xuân; Trung đoàn 201 xã Sông Xoài; Cơ sở tư vấn và điều trị Ma túy xã Tóc Tiên. Ngoài 83 địa điểm bỏ phiếu chính thức, thị xã còn bố trí 62 điểm bỏ phiếu dự phòng.

BCĐ Bầu cử thị xã đã chỉ đạo thành lập các đoàn tổ chức khảo sát về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, bảo đảm ANTT tại các điểm bỏ phiếu. Đồng thời, chỉ đạo tại các điểm bỏ phiếu dự phòng cũng bảo đảm các điều kiện khi phát sinh trường hợp bất khả kháng. “Hiện nay, thị xã phối hợp hoàn thành việc trang trí 1 địa điểm bỏ phiếu mẫu theo hướng dẫn của tỉnh và đã thông báo cho các phường, xã và các tổ bầu cử đến tham quan để học tập cách thức, quy trình tổ chức điểm bỏ phiếu. Dự kiến công tác trang trí các điểm bỏ phiếu sẽ hoàn thành trước ngày 15/5”, ông Hải nói.

Về chuẩn bị nhân lực phục vụ tại địa điểm bầu cử, theo ông Hải, BCĐ Bầu cử đã thống nhất chỉ đạo các tổ bầu cử quan tâm lựa chọn các thành viên tổ bầu cử bảo đảm sức khỏe, có kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử cơ sở, ưu tiên giáo viên, người có trình độ để thuận lợi cho công tác phân loại phiếu, xếp phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản...

TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

Về công tác rà soát cử tri, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBBC thị xã cho biết, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Tuy nhiên, do địa bàn có những biến động dân cư vì vậy UBBC thị xã đã phối hợp công an thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê tình hình biến động dân số, cử tri ở các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tham gia bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm chính xác, đúng thành phần. Tính đến ngày 16/4, toàn thị xã có 111.836 cử tri đủ điều kiện bầu ĐBQH, 111.776 cử tri đủ điều kiện bầu HĐND tỉnh; HĐND thị xã là 110.027; HĐND cấp xã là 108.751. Danh sách cử tri và phát thẻ cử tri sẽ được chốt trước ngày 17/5.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm ANTT chuẩn bị cho Ngày bầu cử được đặc biệt chú trọng. Theo đó, UBBC thị xã đã chỉ đạo lực lượng Công an thị xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Tiểu ban ANTT, an toàn xã hội và cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn cho trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng được tăng cường, bám sát các chỉ đạo của tỉnh.

Hiện nay, để chuẩn bị cho công tác vận động bầu cử, UBBC thị xã và các xã, phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp ban hành kế hoạch tổ chức vận động bầu cử; hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của từng ứng cử viên để tổ chức vận động bầu cử theo quy định. Sau 3 lần hiệp thương, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 58 người; HĐND cấp xã là 428 người. Riêng hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 17/5. Hết thời gian trên, người ứng cử có thể thực hiện các hình thức vận động khác theo quy định của pháp luật đến trước 7 giờ sáng ngày 22/5. Hội nghị được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri được biết.

MINH THIÊN