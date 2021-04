Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, BÍ THƯ TỈNH ỦY, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH Xây dựng LLVT chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh theo quan điểm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh BR-VT là tăng cường sức mạnh quốc phòng, chủ động bảo vệ địa phương cũng như bảo vệ Tổ quốc phải từ sớm, từ xa; phải huy động đến mức cao nhất các nguồn lực, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sự cống hiến, sức sáng tạo của nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ ra những điểm mới về quốc phòng, an ninh hiện nay là “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; đồng thời “có kế sách ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế”. Trên tinh thần này, cùng với cả nước, tỉnh BR-VT tiếp tục tập trung xây dựng LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Tỉnh cũng quan tâm xây dựng lực lượng cơ sở đủ mạnh để đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn trật tự, trị an cơ sở; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.