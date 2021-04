Bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc

Ngày 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tặng giấy khen của Thành ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Trong quý I/2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố đạt 1.434 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.209 tỷ đồng, tăng 2,37% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước 1.375 tỷ đồng, đạt 37% dự toán năm. Chi ngân sách ước là 528 tỷ đồng, đạt 29,9% dự toán năm. Công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng được thực hiện quyết liệt. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các đơn vị, địa phương đã thực hiện các phần việc bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra. Toàn thành phố có 174 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 5 khu vực bỏ phiếu sớm. TP. Vũng Tàu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại 190 điểm trên toàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện một số nội dung trọng tâm quý II/2021 như: phát triển kinh tế gắn với tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng các công trình không phép, trái phép…

Kết luận hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các đảng bộ, chi bộ cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, đảng viên vi phạm đạo đức đảng viên, vi phạm về quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng… Về công tác bầu cử, ông Trần Đình Khoa đề nghị các xã, phường rà soát danh sách cử tri, không bỏ sót ai để mọi công dân thực hiện quyền của mình; đẩy nhanh việc kêu gọi xã hội hóa sản phẩm du lịch, hội chợ, lễ hội để thu hút khách; nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ...

Tin, ảnh: THI PHONG