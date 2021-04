Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so cùng kỳ

Sáng 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ bảy (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I/2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho biết, trong quý I/2021, nhiều chỉ tiêu kinh tế của thành phố đạt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa là 7.527 tỷ đồng (đạt 25,52%, tăng 10,82% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.434 tỷ đồng (đạt 22,79% kế hoạch, tăng 31,20% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách ước 1.375 tỷ đồng (đạt 37% dự toán năm)…

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I/2021.

Thành phố cũng đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm theo yêu cầu, tiến độ đề ra. Toàn thành phố có 174 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 5 khu vực bỏ phiếu sớm. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình làm việc của Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên; công tác chỉnh trang đô thị; khắc phục những hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; rà soát và xử lý quyết liệt các điểm đen về ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tiếp công dân…

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở Đảng, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” năm 2020 và 5 năm liền (2016-2021); tặng Giấy khen cho 26 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu diễn ra trong ngày 14/4.

