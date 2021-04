An Ngãi đón nhận danh hiệu Xã nông thôn mới nâng cao

Sáng 27/4, UBND huyện Long Điền đã tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã An Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT trao Quyết định công nhận xã An Ngãi đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao, xã An Ngãi đã tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Theo đó, hạ tầng nông thôn, đường làng, ngõ xóm được đầu tư bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện, 26/26 tuyến đường, ngõ xóm được đầu tư và đưa vào sử dụng với tổng chiều dài 6.072m, đạt 100%. Toàn xã có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung bảo đảm cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2020, xã An Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp để tăng thu nhập cho người dân như hỗ trợ vay vốn sản xuất cho hộ nghèo, ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại nhiều mô hình như nuôi tôm, cá mú… Nhờ đó, thu nhập của người dân không ngừng tăng lên, tính đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/người/năm.; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,25%. Xã An Ngãi hoàn thành 15/15 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Dịp này, UBND huyện Long Điền cũng đã khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU- TUẤN HẢI