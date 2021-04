11 tập thể và 19 cá nhân được khen thưởng khi tham gia cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 9/4, Công an TP. Vũng Tàu đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho 11 tập thể và 19 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; trong công tác bảo đảm ANTT trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu (đứng giữa) trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh, Công an TP. Vũng Tàu đã triển khai xây dựng Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (từ 15/12/2020 đến 28/02/2021) triển khai đến các đơn vị, đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TP. Vũng Tàu xây dựng và triển khai có hiệu quả cao điểm. Trong cao điểm, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, không để xảy ra vụ việc phức tạp có liên quan đến ANTT.

Tin, ảnh: AN BÌNH