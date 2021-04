Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng lần thứ 5

Ngày 5/4, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác đảng quý I, năm 2021. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong quý I năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ANCT, tập trung tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 205 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 62 vụ (tỉ lệ 23,22%) so với cùng kỳ, đã điều tra, làm rõ 181 vụ, đạt tỉ lệ 88,2%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên; phấn đấu mục tiêu tiếp tục kéo giảm tội phạm vi phạm về TTXH 5% mỗi năm, không để tồn tại các băng nhóm tội phạm, hoạt động gây bức xúc trong nhân dân, có giải pháp đấu tranh triệt để với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền nhằm kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành Đề án xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư.

THÀNH TRUNG