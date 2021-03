Mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957, quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ giáo dục phổ thông 10/10; chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D. Từ năm 1979 - 1985, ông Vương Đình Huệ là giảng viên Trường ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Từ 1986 - 1990 là nghiên cứu sinh tại Bratislava - Slovakia. Từ năm 1991 - 2001 là giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Từ năm 2001 - 2006 là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ năm 2006 - 2011 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ tháng 8/2011 đến tháng 5/2013 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2020 là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Từ năm 2011 đến nay là ĐBQH các khóa XIII, khóa XIV. Từ tháng 2/2020 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội khóa XIV.