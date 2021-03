Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội

Với tổng số 473/473 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đúng 9 giờ sáng 31/3, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: “Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: “Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới”.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, SN 15/3/1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ giáo dục phổ thông 10/10; chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ kinh tế. Học vị: Tiến sỹ Kinh tế. Học hàm: Giáo sư; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D.

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Nội. Nơi công tác: Thành ủy Hà Nội. Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Từ năm 1979 - 1985, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là giảng viên trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Từ 1986 - 1990 là nghiên cứu sinh tại Bratislava - Slovakia.

Từ năm 1991 - 2001 là giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Từ năm 2001 - 2006 là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ năm 2006 - 2011 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 5/2013 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2020 là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Từ năm 2011 đến nay là ĐBQH các khóa XIII, khóa XIV.

Từ tháng 2/2020 đến nay là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội khóa XIV.

