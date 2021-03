BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM VIẾT THANH: Xác định đúng tiềm năng, thách thức để tăng tốc phát triển

Chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền (ngày 11/3), Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh các địa phương phải nhận định đúng tình hình, xác định rõ tiềm năng, thách thức và có giải pháp, kế hoạch cụ thể để phát triển.

Tham gia các buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

“Phú Mỹ là 1 trong 2 địa phương chiến lược của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh trong buổi làm việc với TX.Phú Mỹ (ngày 11/3), và yêu cầu lãnh đạo địa phương nỗ lực, quyết tâm cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển.

XÂY DỰNG PHÚ MỸ THÀNH PHỐ ĐÔ THỊ CẢNG BIỂN

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cho biết, năm 2021, Thị uỷ đã xây dựng Nghị quyết số 02/NQ/TU và chương trình công tác số 08-CCtr/TU xác định 56 chỉ tiêu và 121 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực. Do đó, từ đầu năm đến nay, TX. Phú Mỹ đã thực hiện quyết liệt, linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép. 2 tháng đầu năm 2021, doanh thu thương mại - du lịch đạt 7.030 tỷ đồng, đạt 16,6% kế hoạch; tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.020 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng. Giá trị sản xuất nông - ngư nghiệp đạt 326 tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách được giao trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2021 là 445,66 tỷ đồng, đạt 25,4% so với dự toán. Năm 2021, vốn ngân sách tỉnh bố trí cho thị xã hơn 530 tỷ đồng với 28 dự án, đến nay đã giải ngân 44,13 tỷ đồng (đạt 8,3%).

Trên địa bàn thị xã hiện có 6 dự án trọng điểm của tỉnh gồm: đường Long Sơn - Cái Mép; trung tâm logistics Cái Mép hạ; đường 991B; cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Phước Hòa - Cái Mép; đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải. Tổng diện tích cần phải thu hồi cho 6 dự án này là 1.808ha. Đến nay, đã thu hồi được 583,2ha, còn lại 1.225ha địa phương đặt mục tiêu sẽ hoàn tất công tác thu hồi trong năm 2021. Các dự án này khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy mạnh ngành công nghiệp, cảng biển, logistics.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, với quyết tâm trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp và cảng biển vào năm 2025, TX.Phú Mỹ đề ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Đó là tiếp tục duy trì phát triển dịch vụ-thương mại, công nghiệp; đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ hậu cần cảng, KCN và các loại hình dịch vụ - thương mại hỗ trợ cho phát triển đô thị; phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, đưa vào vận hành Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại Cái Mép-Thị Vải. Đối với lĩnh vực công nghiệp, thị xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, không thâm dụng lao động, khuyến khích thu hút chuyên gia, lao động trình độ cao...

Phú Mỹ là 1 trong 2 địa phương chiến lược của BR-VT, trong đó Phú Mỹ tập trung nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong ảnh: Tàu cập cảng Cái Mép - Thị Vải.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho rằng: TX. Phú Mỹ là một trong 2 địa phương chiến lược của tỉnh BR-VT, các cơ hội phát triển rất lớn. Tuy nhiên, TX. Phú Mỹ cũng đang đối diện và phải xử lý các mặt trái của tốc độ phát triển kinh tế (như tăng dân số cơ học, hạ tầng, giải phóng mặt bằng…). Do đó, sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, TX. Phú Mỹ cần có một kế hoạch, lộ trình cụ thể và khả thi. Đặc biệt, đòi hỏi của năm 2021 và những năm tiếp theo là phải nỗ lực hơn nữa, củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có năng lực, quyết tâm cao. Động lực để phát triển TX. Phú Mỹ là cảng biển, dịch vụ, công nghiệp. Do đó, TX. Phú Mỹ phải đẩy nhanh quy hoạch và quy hoạch một cách bài bản, có tính dài hạn, chiến lược, thống nhất. Các quy hoạch phải vì lợi ích chung, vì nhân dân. Đồng thời TX. Phú Mỹ cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề thúc đẩy đầu tư hạ tầng. Cụ thể, tỉnh thống nhất quan điểm, đối với trạm thu phí BOT trên QL 51 đoạn qua TX. Phú Mỹ hết thời hạn thì kết thúc, không kéo dài. QL 51 phải hướng tới không còn thu phí thì mới tạo động lực cho cảng biển phát triển, logistics BR-VT mới được gọi là logistics giá thấp. Riêng đầu tư cao tốc không phải là để cạnh tranh với QL 51 mà là để phát triển dài hạn, phát triển tổng thể của tỉnh, trong đó có phát triển đô thị, phát triển du lịch.

Lãnh đạo TX. Phú Mỹ đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét thu hồi đối với các dự án chậm triển khai; thúc đẩy đầu tư các dự án giao thông kết nối; cho chủ trương đầu tư các nút giao trên Quốc lộ 51 để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, trước mắt là 2 điểm: Quốc lộ 51 với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao; điểm giao Quốc lộ 51 với đường Phước Hòa - Cái Mép…

LONG ĐIỀN TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

Từ đầu năm đến nay, huyện Long Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch. 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 79 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch. Tính đến ngày 24/2, nguồn ngân sách do tỉnh quyết định đầu tư và quản lý vốn gồm 20 công trình với 252.780 tỷ đồng, đã giải ngân 829 tỷ đồng.

Báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, việc thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đang chậm tiến độ. Đặc biệt dự án khu vực Bãi Ngang có dân cư sinh sống tập trung khá lớn khoảng 4.000 hộ dân (nhu cầu bố trí dự kiến khoảng 6.075 suất tái định cư) nên việc di dời, đền bù hỗ trợ các hộ dân cần phải có thời gian để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, kiểm đếm và lập phương án đền bù… Ngoài ra, huyện Long Điền cũng báo cáo các phương án sắp xếp, bố trí cơ sở chế biến hải sản; ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản trái phép; giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường…

Sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH Hải Phú (huyện Long Điền).

Về định hướng phát triển, ông Lê Ngọc Linh cho biết thêm, mục tiêu xuyên suốt của huyện Long Điền là tiếp tục xây dựng huyện theo hướng “dịch vụ, du lịch - công nghiệp - nông nghiệp”. Trong đó, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển các không gian du lịch biển, du lịch sinh thái gắn với các vùng cảnh quan tự nhiên, các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, lãnh đạo phát triển các loại hình dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, coi đó là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển công nghiệp theo chiều sâu, trong đó tập trung thu hút công nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất đạt mức cận tiên tiến và tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn liền với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp; phát triển khai thác thủy sản theo hướng hiện đại hóa tàu đánh cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, vốn đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; ưu tiên phát triển giáo dục, đào tạo; phát triển các hoạt động văn hóa gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại buổi làm việc với huyện Long Điền, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho rằng, Long Điền phải bám sát Nghị quyết 14/NQ-TU, để kiến tạo không gian phát triển của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ tích cực để huyện Long Điền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng đến phát triển bền vững.

Bài, ảnh: QUANG VŨ