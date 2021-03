2 tháng đầu năm 2021: Doanh thu thương mại-du lịch của TX. Phú Mỹ đạt 7.030 tỷ đồng

Ngày 11/3, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tham gia Đoàn Công tác có bà Nguyễn Thị Yén, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc với TX. Phú Mỹ.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị uỷ Phú Mỹ cho biết, năm 2021, Thị uỷ đã xây dựng Nghị quyết số 02/NQ/TU và Chương trình công tác số 08-CCtr/TU xác định 56 chỉ tiêu và 121 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực. Đồng thời đăng ký với tỉnh thực hiện 2 khâu đột phá, bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, bảo đảm sự hài lòng của ngươi dân; tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị, giữ gìn đô thị loại III.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 2 khâu đột phá trên, Thị uỷ đã đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2021 gồm: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dan và tổ chức, DN, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã; lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực văn hoá – xã hội; quốc phòng an ninh, công tác nội chính; công tác xây dựng Đảng; công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ báo cáo tình hình triể khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với Đoàn Công tác.

Qua 2 tháng đầu năm 2021, TX. Phú Mỹ đã đạt được một số kết quả. Doanh thu thương mại – du lịch đạt 7.030 tỷ đồng, đạt 16,6% kế hoạch; tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.020 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng. Giá trị sản xuất nông – ngư nghiệp đạt 326 tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách được giao trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2021 là 445,66 tỷ đồng, đạt 25,4% so với dự toán được giao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TX. Phú Mỹ đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét thu hồi đối với các dự án chậm triển khai; thúc đẩy đầu tư các dự án giao thông kết nối; cho chủ trương đầu tư các nút giao trên Quốc lộ 51 để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, trước mắt là 2 điểm: Quốc lộ 51 với đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao; điểm giao Quốc lộ 51 với đường Phước Hoà – Cái Mép…

Tin, ảnh: QUANG VŨ