Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa về thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng 17/3, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa.

Tham gia Đoàn Công tác có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Công Vinh và ông Lê Ngọc Khánh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham dự cuộc làm việc.

Báo cáo với Đoàn Công tác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, năm 2021, trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Bà Rịa đã ban hành Kế hoạch số 17 và Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, trong đó đã xác định lộ trình, phân công đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Thường trực Thành ủy Bà Rịa tham dự cuộc làm việc.

Qua 2 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tương đối ổn định. Tổng thu ngân sách ước đạt 33,59% kế hoạch năm (220,7 tỷ đồng/657 tỷ đồng), so với cùng kỳ tăng 16,58%. Về đầu tư công, giải ngân các công trình vốn ngân sách do tỉnh quyết định là 10,2 tỷ đồng/509,984 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch; từ nguồn do thành phố quyết định giải ngân 19,072 tỷ đồng/ 491,5 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch vốn.

Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và ổn định. Thành phố cũng đã tổ chức thành công giao nhận quân năm 2021 theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đã kết nạp được 16 đảng viên mới, đạt 17,77% kế hoạch năm.

Về bầu cử, đến thời điểm này, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai thực hiện bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Bà Rịa đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành quan tâm, hỗ trợ để giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 6 vấn đề. Trong đó có việc thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án: Khu đô thị Tây Nam Quốc lộ 51, Khu đô thị Cỏ May 1, Khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May 2, Khu du lịch Núi Dinh, Siêu thị AEON…; cho chủ trương để thành phố xây dựng Đề án đấu giá các khu đất công nhằm tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; Dự án mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám; và những vướng mắc liên quan thi tuyển chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị...

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch báo cáo về tiến độ một số dự án du lịch trên địa bàn TP. Bà Rịa.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ