Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ

Trong 2 ngày 23 và 24/2, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức và TP. Bà Rịa. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử; triển khai công việc bảo đảm đúng tiến độ và luật định.

Đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn làm việc với UBBC TP. Bà Rịa về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO

Xuyên Mộc là địa phương có địa bàn rộng, dân số 162.820 người. Trong đó, 130.020 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND huyện; 126.646 cử tri tham gia bầu cử HĐND cấp xã. Theo đó, dự kiến huyện sẽ ấn định 8 đơn vị bầu cử cấp huyện; 98 đơn vị bầu cử cấp xã với 99 tổ bầu cử.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBBC huyện Xuyên Mộc cho biết, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử gồm 11 thành viên do Bí thư Huyện ủy là trưởng ban; thành lập UBBC, các ban và tổ giúp việc. Các xã, thị trấn thành lập BCĐ và tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở địa bàn.

“Lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chủ động đấu tranh, bảo đảm an ninh nội bộ; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, bức xúc, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, gây rối, phá hoại ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tiểu ban an ninh trật tự xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, kiểm soát, nắm chắc số lượng nhân khẩu và cử tri tham gia bầu cử”, ông Nguyễn Hữu Lộc cho hay.

Tương tự, ông Ngô Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC TP. Bà Rịa cho biết, BCĐ Bầu cử TP. Bà Rịa đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ công tác bầu cử. Thành phố đã thành lập 4 tiểu ban giúp việc; tăng cường tập huấn công tác bầu cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất… “TP. Bà Rịa đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhất là về cơ cấu nhân sự. Cụ thể, thành phố dự kiến có 57 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố. Đối với cấp phường, xã có 467 ứng cử viên. Số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND thành phố là 95.773 cử tri trên tổng số 113.072 dân; HĐND xã, phường là 90.950 cử tri”, ông Chiến cho biết thêm.

Các huyện Đất Đỏ, Châu Đức cũng đã chuẩn bị chu đáo, đúng kế hoạch công tác bầu cử.

BẢO ĐẢM CƠ CẤU, THÀNH PHẦN ỨNG CỬ

Các địa phương cũng đặc biệt chú trọng việc bảo đảm cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; nhất là về tỷ lệ nữ, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), ngoài Đảng đều cao hơn quy định. Chẳng hạn, huyện Xuyên Mộc dự kiến có 58 người ứng cử HĐND cấp huyện; trong đó, 22 nữ, đạt tỷ lệ 37,93% (quy định có ít nhất 35% người ứng cử là nữ); 15 người trẻ tuổi, đạt tỷ lệ 25,86% (quy định là trên 15%); 7 người ngoài Đảng, đạt tỷ lệ 12,7% (quy định không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND).

Huyện Đất Đỏ có 21 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, đạt tỷ lệ 36,8%; 12 người trẻ tuổi, đạt tỷ lệ 21%; 6 người ngoài Đảng, đạt tỷ lệ 10,53%. TP. Bà Rịa có 16 người trẻ tuổi ứng cử đại biểu HĐND thành phố, đạt tỷ lệ 28,07%; 21 nữ, đạt tỷ lệ 36,84%... Tại địa phương có đông dân số là người dân tộc thiểu số như huyện Châu Đức, UBBC huyện cũng chú trọng cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã. Cụ thể, số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức là 2 người, tỷ lệ 3,39%; cấp xã là 14 người, tỷ lệ 1,9%.

Theo UBBC tỉnh, từ nay đến thời điểm tổ chức hiệp thương lần thứ hai, các địa phương sẽ tập trung các công việc sau: thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; nhận hồ sơ từ ngày 22/2 đến 17giờ00 ngày 14/3; ban hành kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; ấn định và công bố đơn vị bầu cử trước ngày 4/3; tiếp nhận, hướng dẫn người ứng cử nộp hồ sơ bảo đảm quy định của pháp luật.

“Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND cần cân nhắc để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử là người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm thời gian giới thiệu để người được giới thiệu có đủ thời gian nộp hồ sơ ứng cử…”, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực UBBC tỉnh lưu ý.

