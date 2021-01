Nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"

Thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác dân vận, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan thiết thực đời sống người dân. Qua đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đã được nhân rộng.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2020.

Đó là những nội dung được đánh giá tại hội nghị tổng kết “Năm Dân vận khéo” 2020 diễn ra chiều 11/1.

NHỮNG MÔ HÌNH HAY, SÁNG TẠO

Theo báo cáo, trong năm 2020, toàn tỉnh có 1.831 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, trong đó đã và đang triển khai 1.532 mô hình điển hình. Những mô hình này không chỉ tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Một trong những mô hình điển hình là “Dân vận khéo” trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai” của Đội An ninh, Công an huyện xuyên Mộc. Theo đó, Đội An ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đổi mới công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại với nhân dân, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân. Đồng thời chỉ đạo cán bộ cơ sở nắm tình hình an ninh nông thôn, phân loại, sàng lọc đối tượng cầm đầu khiếu nại; kịp thời tuyên truyền vận động, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân ở những khu vực chuẩn bị triển khai dự án. Nhờ đó, mô hình đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giảm rõ rệt số lượt khiếu kiện của người dân về các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng xuất hiện nhiều mô hình dân vận hay. Chẳng hạn, mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp” của Hội LHPN xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Mô hình đã biến tuyến đường nông thôn 2 bên toàn là rác thải trước đây thành tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Để làm được điều này, Hội đã vận động hội viên, người dân tham gia thực hiện mô hình, đăng ký thu gom rác, không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng tại 6 chi hội phụ nữ và trên 6 tuyến đường.

Ngoài ra, các mô hình khác cũng phát huy hiệu quả như: Phát động toàn dân tham gia tố giác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Zalo kết nối toàn dân-Bình yên cuộc sống của Công an huyện Đất Đỏ; Chăn nuôi giỏi và hỗ trợ giống kỹ thuật cho Tổ hợp tác thanh niên giúp nhau làm kinh tế; “Vận động ngư dân đánh bắt xa bờ không vi phạm vùng biển nước ngoài” của Tổ Dân vận ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc…

TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020, các địa phương, sở, ngành đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Nhờ đó, công tác dân vận ngày càng bám sát đời sống, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, 475 mô hình được phường, xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đăng ký; trong đó có 221 mô hình phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Đại diện Thành ủy Vũng Tàu chia sẻ kinh nghiệm: trong xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy đảng, đoàn thể của thành phố có mục tiêu, kế hoạch triển khai cụ thể, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân vận, nâng cao kỹ năng vận động quần chúng. Nhờ đó, các mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy và đạt hiệu quả cao.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 28 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020; Khen thưởng 15 tác giả có các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020; trao 9 giải (A, B, C, Khuyến khích) cho các tác giả có các tác phẩm vào Chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” và 5 tập thể có thành tích xuất sắc (giai đoạn 2018-2020). Tương tự, huyện Xuyên Mộc đã thực hiện 210 mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2020. Ông Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc cho hay: “Huyện ủy giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai công tác dân vận. Trong đó, Huyện ủy xác định công tác dân vận chính quyền là đặc biệt quan trọng. Mọi chủ trương phải công khai, minh bạch, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân để huy động sức dân; nâng cao đạo đức công vụ; củng cố lòng tin trong nhân dân; nắm bắt thông tin, tình hình nhân dân, dư luận xã hội để thực hiện tốt việc tiếp, đối thoại với công dân…”.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đề nghị trong thời gian tới, mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi khu phố, thôn, ấp đăng ký xây dựng và thực hiện ít nhất 1 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đặc biệt, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. “Mỗi mô hình hay còn hơn 100 bài diễn thuyết, vì vậy cần tuyên dương, nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

MINH THIÊN-HUYỀN TRANG