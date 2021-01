Công đoàn các KCN tỉnh chăm lo đời sống cho người lao động khó khăn

Sáng 15/1, Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động CĐ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích trong các phong trào chuyên đề năm 2020.

Trong năm 2020, CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trong đó, CĐ các KCN tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho 1.250 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị DN nợ lương, nợ BHXH, với chi phí 750 triệu đồng; vận động mạnh thường quân tặng 1.425 suất quà cho NLĐ khó khăn, số tiền 285 triệu đồng; tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 cho 1.500 NLĐ với các nội dung như: tặng vé xe cho lao động khó khăn về quê đón tết và tặng quà, với chi phí 294 triệu đồng; phát triển hơn 6.000 đoàn viên mới, thành lập 17 CĐ cơ sở mới; có 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ lao động, sản xuất mang lại hiệu quả cao…

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tại các KCN trên địa bàn tỉnh, có hơn 6.450 lao động ngừng việc có hưởng lương; 1.550 người bị mất việc làm do hết hạn hợp đồng không được ký tiếp. Thu nhập bình quân của người lao động thuộc các ngành gia công, may mặc, giày da, sản xuất thiết bị nội thất… khoảng từ 4,8 đến 6,4 triệu đồng/người/tháng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

TUỆ LÂM