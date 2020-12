Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo

Năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI PHẠM PHÁP

Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu có đường biên giới biển dài hơn 176km từ Bình Châu đến cửa sông Cái Mép và các đảo của huyện Côn Đảo. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn do địa bàn quản lý rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Đồng thời, lực lượng BĐBP phối hợp tốt với các lực lượng địa phương quản lý chặt chẽ các địa bàn biên giới, cảng biển, lĩnh vực dịch vụ dầu khí, hoạt động của tàu thuyền, ngư dân trên biển... Qua đó, các lực lượng đã phát hiện, kịp thời xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình như ngày 14/12, tại khu vực Công viên Lê Lợi, phường 1, TP. Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Trương Hoàng Phúc (SN 1999, trú tại TP. Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay (tổng trọng lượng 8,6g). Qua đấu tranh khai thác, Phúc khai nhận số ma túy đá trên được đối tượng mua về để bán cho các con nghiện kiếm lời.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá kiểm tra sức khỏe thuyền viên của tàu LA20549TS (tỉnh Long An) bị tai nạn tại khu vực phao số “0”.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực luồng Thị Vải - Cái Mép, tổ công tác Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam phát hiện 5 phương tiện đang vận chuyển 2.420m3 cát nhiễm mặn. Tại thời điểm kiểm tra, cả 5 thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát nói trên.

Để ngăn chặn tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh hải với mục đích thăm dò tài nguyên, khai thác hải sản, BĐBP tỉnh đã tích cực tuần tra, kiểm soát, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Biên phòng TP. Hồ Chí Minh trao đổi thông tin, đối tượng nghi vấn, số lượng tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển tiếp giáp; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó, trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 15 vụ tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN

Những năm gần đây, diễn biến thời tiết trên vùng biển BR-VT ngày càng phức tạp, khó lường, nhất là trong mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và ngư dân khi hành nghề. Do đó, để ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ một cách an toàn, hiệu quả, thời gian qua, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương tại 26 xã, phường, thị trấn ven biển thành lập 346 “Tổ tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển” với sự tham gia của 2.350 phương tiện và 22.580 ngư dân. Theo đó, mỗi chuyến ra khơi, ngư dân trong Tổ không hoạt động riêng lẻ mà tập hợp thành nhóm từ 5-10 tàu cùng đi. Sau khi đánh bắt 15-20 ngày, các tàu sẽ luân phiên chở hải sản vào bờ để tiêu thụ. Cách tổ chức đánh bắt theo mô hình trên đã góp phần giảm thời gian di chuyển và tăng thời gian bám biển cho đội tàu, giảm lượng dầu tiêu hao từ 500-900 lít/tàu/chuyến, đồng thời tăng chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau khai thác và tăng lợi nhuận từ 7%-10%.

Năm 2020, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất, chuyển cảng cho 6.993 lượt tàu với 139.030 thuyền viên, 61,7 triệu tấn hàng hóa; phát hiện, bắt giữ 56 vụ với 79 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 24 vụ với 33 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; triệt phá 1 vụ với 1 đối tượng mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân; phối hợp với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương xử lý 6 vụ với 213 đối tượng liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép.

Ông Nguyễn Văn Đức, chủ tàu cá BV1454TS (phường 5, TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Từ ngày tham gia Tổ tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển, việc khai thác thủy hải sản của chúng tôi hiệu quả hơn, thu nhập cao hơn. Tàu nào trong tổ phát hiện vùng nhiều cá sẽ thông báo cho nhau để cùng tập trung đánh bắt. Bên cạnh đó, khi gặp sự cố rủi ro, chúng tôi kịp thời ứng cứu và tương trợ lẫn nhau”.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ; gắn công tác tuyên truyền, vận động với việc đồng hành, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, tạo động lực quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Bài, ảnh: MINH NHÂN