Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị

Ngày 30/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) của Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cơ sở cấp tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, đến nay, tổng số lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan, tổ chức cơ sở cấp tỉnh là 2.365 đồng chí (đạt 12,2% so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 55,5% so với lực lượng tự vệ trong toàn tỉnh), biên chế vào 4 đại đội, 48 trung đội và 52 tiểu đội. Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cơ sở cấp tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên trong các cao điểm; phối hợp với lực lượng dân quân các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn các cơ quan, DN, không để các vụ việc phức tạp xảy ra.

Trong năm 2020, Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh đã cử 1.942 tự vệ tham gia huấn luyện, tập huấn (đạt 82,1% so với quân số biên chế và 62,3% tổng số tự vệ trong toàn tỉnh). Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh cũng đã phối hợp tham mưu cử cán bộ các cấp tham gia và tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN cho 1.393 cán bộ từ đối tượng 1 đến đối tượng 4.

NHÂN ĐOÀN