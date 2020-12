Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức

10 nội dung về công tác xây dựng Đảng cần tập trung Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh đến 10 nội dung cần tập trung trong năm 2021. Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; đồng thời thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, dám vượt qua sự nể nang, né tránh, ngại va chạm, để biến quyết tâm chính trị thành hành động, những việc làm cụ thể bảo đảm thực chất, sát thực tiễn và hiệu quả, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần tích cực hơn. Hai là, từng cấp ủy phải quan tâm, sâu sát, lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của địa phương, hỗ trợ, phát huy tốt hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước, vừa tránh bao biện, làm thay nhưng không buông lỏng sự lãnh đạo, bảo đảm phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của địa phương cho phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân. Ba là, các cấp ủy cần phải tập trung làm tốt công tác cán bộ, phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, công tác cán bộ phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào hệ thống những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực. Bốn là, cần làm tốt và quản lý nghiêm chế độ sinh hoạt trong Đảng, đây là hoạt động có vai trò tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm cho tổ chức Đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Năm là, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Sắp tới cần phải tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ; ngoài chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, các cấp ủy phải chỉ đạo kiểm tra, giám sát các vấn đề “nóng”, mới phát sinh, được cấp ủy, người dân quan tâm, tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng,” “nhẹ trên, nặng dưới” hoặc bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Sáu là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Bảy là, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục nắm tình hình nhân dân để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, phức tạp, nhạy cảm. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2021; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính. Tám là, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy; thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy về những chủ trương, chính sách, cũng như thẩm định nội dung các văn bản trình cấp ủy. Cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị theo hướng khoa học, thiết thực, tiết kiệm. Tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc bảo đảm phù hợp, sát thực tế, đạt hiệu quả cao. Chín là, các cấp ủy, địa phương, trên cơ sở những hạn chế, tồn tại, phương hướng, giải pháp được nêu tại hội nghị, rà soát đối chiếu với tình hình địa phương, đơn vị, có kế hoạch, giải pháp điều chỉnh, khắc phục sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện tốt hơn trong năm 2021. Mười là, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, ổn định thị trường; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2021 đã đề ra.