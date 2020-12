HĐND TP. Vũng Tàu thông qua 14 Nghị quyết quan trọng

Trong 2 ngày 26 và 27/12, HĐND TP.Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 16, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Năm 2020, doanh thu thương mại - dịch vụ của TP. Vũng Tàu ước hơn 212 ngàn tỷ đồng, đạt 92,63% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp 28.410 tỷ đồng, đạt 96,31% so với năm 2019; thu ngân sách ước hơn 4.588 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch... Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Vũng Tàu đã thống nhất năm 2021 đặt ra các chỉ tiêu: Thu ngân sách là 4.121,916 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 6.292 tỷ đồng; số lượt khách du lịch lưu trú đạt 1.810 ngàn lượt; phấn đấu khởi công 100% các công trình đã ban hành kế hoạch năm 2021.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Vũng Tàu đã thông qua 14 Nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước TP.Vũng Tàu.

Kỳ họp cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Lập, nghỉ hưu theo chế độ.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG