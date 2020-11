Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước

Thảo luận tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT cho rằng, dự án luật này đã quy định rõ chính sách và phù hợp với thực tế công việc hiện nay của lực lượng dân quân và lực lượng tự vệ. Hai lực lượng này có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Do đó, ở phần chế độ chính sách, Luật nên quy định chế độ cho 2 lực lượng này giống nhau. Ngoài ra, Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần bổ sung quy định, khi các lực lượng này tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà bị thương hay hy sinh thì phải công nhận thương binh hoặc liệt sĩ. Đại biểu Nguyễn Thị Yến cũng cho rằng, về độ tuổi, Dự án Luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên nhưng không quy định độ tuổi tối đa là chưa phù hợp. Dự án Luật nên bổ sung quy định về độ tuổi tối đa. Ngoài ra, theo Dự án Luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bao gồm: Các chức danh tổ trưởng, tổ phó, tổ viên, tổ an ninh trật tự và tổ an ninh trật tự thường trực tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn gọi chung là công an cấp xã, nhưng lại không quy định số lượng mà giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong cả nước. Đại biểu Nguyễn Thị Yến kiến nghị trong luật cần quy định rõ số lượng của lực lượng này.